Sefaz/SP fora do ar? Status da plataforma é instável, apontam usuários

A Sefaz (Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo) está fora do ar nesta quinta-feira (2). Segundo o Downdetector, plataforma de monitoramento de serviços online, houve um pico de 157 notificações às 10:47, indicando que há problemas no "Website", "Login" e "Aplicativo Móvel". Relatos de usuários no Twitter confirmam os dados do Downdetector e sugerem que o serviço afetado é a emissão de NFs (Notas Fiscais Eletrônicas). Houve, inclusive, aumento de buscas por "Sefaz Downdetector" no Google Trends.