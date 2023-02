Shadow Warrior 3: veja gameplay, história e requisitos do jogo de tiro

No que diz respeito aos modos de game, o Survival coloca jogadores em um desafio de três arenas, com alta dificuldade e três skins de armas para desbloquear. No Hardcore, é possível encontrar um desafio ainda maior do que nos níveis de dificuldade disponíveis normalmente. Já no Hero, é preciso batalhar com uma quantidade limitada de vidas, sendo necessários finalizar inimigos para poder obter mais. Por fim, no New Game Plus, dá para jogar toda a aventura novamente com novos desafios, recompensas e skins.