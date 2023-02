Sharper e Sem Filtro estão nos lançamentos da semana no streaming

Novos filmes e séries estreiam nas plataformas de streaming nesta semana. Para destacar o que há de novidade em serviços como Amazon Prime Video , Disney+ , Mubi , Netflix e Star+, o TechTudo reúne na lista a seguir os lançamentos, como os filmes Sharper: Uma Vida de Trapaças ( Apple TV+ ), Re/member (Netflix) e J-Hope in The Box (Disney+). Chegam também novas temporadas e novas séries como Sem Filtro (Netflix), Carnival Row (Amazon Prime Video), Aggretsuko (Netflix) e Horário Nobre (Star+). A seguir, você confere cada uma das atrações e as datas de lançamento.

13/02 - Segunda

Arábia (Mubi): a produção brasileira conduzida pela dupla de cineastas Affonso Uchoa e João Dumans (A Vizinhança do Tigre) narra o cotidiano de André (Murilo Caliari), um adolescente que descobre a vida pregressa de um colega de empresa após achar seu diário. Arábia teve repercussão internacional após ser exibido nos eventos internacionais Festival Internacional de Cinema de Roterdã, Festival Internacional de Cinema de Cartagena e Festival Internacional de Cinema da Flandres-Gante.

The Teacher - Temporada 1 (Paramount+): a premiada atriz e cantora britânica Sheridan Smith (Mrs Biggs) é protagonista da série de drama. No seriado, Sheridan é Jenna, uma professora do ensino médio dedicada no ramo profissional, mas com um lado pessoal emocionalmente instável. Sua reputação vira do avesso quando é acusada de ter feito sexo com um aluno menor de idade.

14/02 - Terça

Beijos de Açúcar (Mubi): o diretor Carlos Cuarón (Amálgama) é responsável pelo romance adolescente Beijos de Açúcar. No melhor estilo "Romeu e Julieta", o enredo mostra o amor entre Nacho (César Kancino), um garoto convencional, e Mayra (Daniela Arce), a filha de uma criminosa conhecida como "La Diabla" (Veronica Falcón). Mesmo com vários infortúnios que prejudicam o relacionamento, Nacho e Mayra tentam sustentar o que sentem um pelo outro.

Re/member (Netflix): vindo do Japão, o filme de terror adolescente coloca um grupo de colegiais presos em um loop temporal controlado por um demônio. Para escapar da armadilha, eles devem solucionar um assassinato descobrindo as partes do corpo da vítima. O título é baseado no mangá de Katsutoshi Murase, que também é um dos roteiristas do longa.

Match Perfeito (Netflix): a competição amorosa da Netflix reúne um grupo de casais para disputarem entre si desafios que exigirão muita estratégia (e afinidade) para vencer. O show estreia no Dia de São Valentim - o equivalente estadunidense ao Dia dos Namorados brasileiro.

Apaixonados Outra Vez - Temporada 1 (Netflix): outra produção romântica a estrear no Dia dos Namorados é a série espanhola Apaixonados Outra Vez. Irene (Georgina Amorós) é uma jovem estudante do interior que se muda para Madri para realizar o sonho de ser uma cineasta de sucesso. No apê em que divide com outros universitários, ela conhece o ator Julio (Franco Masini). Um interesse amoroso surge entre os dois, algo que posteriormente se transforma num vai e vem de términos e reencontros.

Planeta Sexo com Cara Delevingne - Temporada 1 (Star+): a atriz e modelo britânica Cara Delevigne (Esquadrão Suicida) apresenta esta série documental onde ela investiga as diversas formas de prazer existentes na sexualidade humana. Na produção, ela também deixa compartilha demais aspectos pessoais de sua vida, como o vício em pornografia e sua identidade como pessoa queer e de gênero fluido.

15/02 - Quarta

Se Beber, Não Case! Parte II e III (Amazon Prime Video): ambos os filmes dirigidos por Todd Phillips (Coringa), na segunda parte da franquia é a vez do personagem Stu (Ed Helms) se casar e quase ter a cerimônia arruinada pela despedida de solteiro. Já no terceiro filme, a situação piora de vez quando um chefe criminoso chamado Marshall (John Goodman) persegue o trio de amigos Alan Garner (Zach Galifianakis), Phil (Bradley Cooper) e Stu (Ed Helms).

Cães de Guerra (Amazon Prime Video): outra produção do diretor Todd Phillips no catálogo do Prime Video é Cães de Guerra. Baseado em uma história real, o longa adapta a vida criminosa dos amigos Efraim Diveroli (Jonah Hill) e David Packouz (Miles Teller), dois jovens que entram no mundo do tráfico de armas. Mesmo na ilegalidade, a dupla recebe um contrato milionário do exército americano para fornecer munições a grupos militares no Afeganistão.

Sherlock Holmes 2: O Jogo de Sombras (Amazon Prime Video): o detetive Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) e seu parceiro Dr. Watson (Jude Law) embarcam em mais uma investigação intricada e que envolve pessoas influentes de Londres. Desta vez, a dupla de detetives tem como principal inimigo o professor James Moriaty (Jared Harris), um criminoso procurado internacionalmente.

Elvis é Assim - Edição Especial (Amazon Prime Video): no embalo da nomeação da cinebiografia Elvis ao Oscar, outra produção voltada ao Rei do Rock chega ao streaming. No filme-concerto, Elvis Presley volta aos palcos em Las Vegas em 1970. Além dos momentos no palco, há também cenas de bastidores que mostram o outro lado da estrela da música.

Profissão de Risco (Amazon Prime Video): Johnny Deep (Piratas do Caribe) e Penélope Cruz (Mães Paralelas) protagonizam esta cinebiografia do ex-traficante americano George Jung (1942 - 2021), que foi um dos maiores figurões do narcotráfico internacional durante as décadas de 1970 e 1980.

Correspondência de Rancor (Amazon Prime Video): Robert De Niro (O Irlandês), Sylvester Stallone (Creed) e Kevin Hart (Jumanji: Bem-vindo à Selva) estão no elenco da comédia do diretor Peter Segal (Como Se Fosse a Primeira Vez). Os lutadores rivais Billy 'The Kid' McDonnen (DeNiro) e Henry 'Razor' Sharp (Stallone) voltam aos ringes após 30 afastados - com grande expectativa dos fãs de ambos.

LEGO DC Liga da Justiça vs. Liga Bizarro (Amazon Prime Video): os heróis da Liga da Justiça em versão LEGO se unem com a Liga Bizarro, uma cópia do mal-feita da Liga original, para combaterem o poderoso vilão Darkseid. O problema é que o anti-herói Bizarro, líder do outro grupo, faz tudo diferente do que foi pedido.

Doutor Sono (Amazon Prime Video): após décadas de lançamento do filme O Iluminado (adaptação da obra homônima de Stephen King), foi lançado nos cinemas a sequência Doutor Sono - que agora está disponível no Prime Video. Na sequência dirigida por Mike Flanagan (Mike Flanegan), o personagem Dan Torrance (Ewan McGregor) cresceu e é atormentado pelos eventos mostrados no filme original, quando era apenas uma criança sensitiva. Já adulto, ele encontra uma garota que tem dons parecidos com o seu.

A Lenda de Tarzan (Amazon Prime Video): a clássica história de Tarzan voltou aos cinemas em 2016 e agora chega ao Prime Video. O Filho das Selvas é desta vez interpretado por Alexander Skarsgård (O Homem do Norte). Na trama, Tarzan vive entre a civilização de Londres ao lado da esposa Jane Porter (Margot Robbie). O que o protagonista não esperava é uma emboscada para que ele retorne à selva e nunca mais volte.

Mike & Molly - Temporada 1 (HBO Max): em um grupo de Comedores Compulsivos, o policial Michael "Mike" Biggs (Billy Gardell) e a professora Molly Flynn-Biggs (Melissa McCarthy) se conhecem e se apaixonam rapidamente. Mas, para viverem unidos e felizes, tem de passar por cima dos comentários maldosos de familiares e amigos sobre a obesidade dos dois. A série de comédia é uma criação de Mark Roberts (À Prova de Balas) e Chuck Lorre (The Big Bang - A Teoria).

Ran (Mubi): obra clássica do cineasta japonês Akira Kurosawa, Ran é uma produção de época que se passa durante o Japão medieval. Um senhor feudal decide repassar suas terras aos três filhos. O que ele não esperava é que os herdeiros lutarão entre si para tomar a posse única das propriedades.

Sem Filtro - Temporada 1 (Netflix): a comediante pernambucana Ademara protagoniza este seriado exclusivo da Netflix. No show, ela interpreta Marcely, uma jovem que decide largar tudo para seguir seu sonho: ser uma digital influencer. O que ela não imaginava é que a vida de influenciadora não é tão simples quanto parece.

Rainhas Africanas - Temporada 1 (Netflix): Jinga de Angola (ou Nzinga) foi uma rainha guerreira existente no século 17, que lutou contra a dominação europeia em seu território. Hoje sua história de luta e reinado é narrada pela atriz Jada Pinkett Smith (Matrix Ressurrections), em uma série documental exclusivo da Netflix onde a atriz também é produtora executiva.

As Leis de Lidia Poët - Temporada 1 (Netflix): a série italiana exclusiva da Netflix traz a história de Lidia Poët, a primeira mulher a exercer a profissão de advogada na Itália. Enquanto luta para mostrar que é capaz de seguir carreira, Poët investiga uma série de assassinatos misteriosos.

Red Rose - Temporada 1 (Netflix) : a série britânica exclusiva da Netflix acompanha um grupo de adolescentes do ensino médio que estão logados em um app chamado Red Rose. No início, o aplicativo parece inofensivo; porém, uma entidade sobrenatural irá atormentar o grupo de amigos caso eles não cumpram certas demandas.

Horário Nobre - Temporada 1 (Star+): oriunda do México, a série de suspense Horário Nobre promete trazer investigações policiais misturadas com sensacionalismo midiático. Ramiro Del Solar (Óscar Jaenada) é um jornalista de TV que precisa relatar na mídia uma ocorrência, mas sem que saibam que ele está envolvido no caso. Para isso, o profissional usa de vários recursos para manipular a opinião pública e até mesmo a polícia.

Wu-Tang: An American Saga - Temporada 3 (Star+): o grupo de rap Wu-Tang Clan, famoso por misturar a linguagem do hip hop com as artes marciais, tem sua história relatada em novos episódios da série biográfica Wu-Tang: An American Saga. Na terceira e última temporada, é mostrado como o grupo se organizou para lançar seu álbum de estreia, Enter the 36 Chambers, considerado um dos mais importantes discos do rap mundial.

Bem-Vindo ao Futuro - Temporada 2 (Star+): na segunda temporada da série documental do National Geographic, são mostrados os dramas e as vitórias presentes na vida de cientistas que estão na vanguarda das descobertas no campo da medicina, energia e tecnologia cibernética.

Real Housewives of Beverly Hills - Temporada 11 (Star+): a rotina glamorosa de um grupo de socialites de Beverly Hills é o foco deste reality show. Na frente das câmeras, as participantes compartilham detalhes da sua vida de luxos, festas e até intrigas.

Real Housewives of New Jersey - Temporada 12 (Star+): mesma temática da série anterior, mas com participantes do estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. As integrantes da vez são donas de casa comuns da região, que compartilham para o público sua rotina como esposas e mães - sem deixar de lado a comédia e demais situações absurdas.

16/02 - Quinta

Mutzenbacher (Mubi): a cineasta austríaca Ruth Beckermann propõe neste documentário uma experiência inusitada: por meio de um anúncio nos jornais, a diretora convocou homens entre 16 e 99 para uma audição do romance “Josefine Mutzenbacher, ou a história de vida de uma prostituta vienense, contada por ela mesma”. Tido como pornográfico na época em que foi escrito, no começo do século 20, a obra hoje faz com que os participantes da audição tirem lições reveladoras sobre sexualidade e moralidade.

Barbie: Lago dos Cisnes (Netflix): com a vinda de obras de animação da boneca Barbie na plataforma, o filme Barbie: Lago dos Cisnes recria a peça de balé famosa mundialmente até hoje. No filme, Barbie é Odette, a filha de um padeiro que é amaldiçoada por um feiticeiro inescrupuloso e é transformada em cisne.

Aggretsuko - Temporada 5 (Netflix): a panda-vermelha fã de heavy metal se despede dos fãs em sua última temporada. Na nova season, a panda Retsuko tenta convencer o amigo Haida a largar a vida desencanada que leva em um cibercafé e encarar a realidade.

17/02 - Sexta

Carnival Row - Temporada 2 (Amazon Prime Video): a série de suspense e fantasia traz de volta os atores Orlando Bloom (trilogia Senhor dos Anéis) e Cara Delevingne em uma trama de assassinatos e criaturas mágicas em plena época vitoriana. A segunda e última temporada do show reserva aos fãs tensões entre a burguesia humana e os seres mitológicos.

A Cabeça de Joaquín Murrieta - Temporada 1 (Amazon Prime Video): o faroeste ganha espaço no Prime Video. O lançamento é protagonizado por Juan Manuel Bernal (Monarca) e Alejandro Speitzer (Desejo Sombrio), no papel da dupla de pistoleiros Joaquín Murrieta e Carillo. Os dois unem forças para derrotarem um inimigo em comum.

Olá, Amanhã! - Temporada 1 (Apple TV+): em uma versão anacrônica do futuro, o vendedor Jack Billings (Billy Crudup) organiza um grupo de vendedores que oferecem a seus clientes a oportunidade de morarem na Lua. A série tem 10 episódios confirmados.

Sharper - Uma Vida de Trapaças (Apple TV+): Julianne Moore, Sebastian Stan, Justice Smith, Briana Middleton e John Lithgow integram o elenco principal desta obra de suspense, onde o espectador será surpreendido por momentos de trapaça e falta de confiança. O thriller psicológico é produzido pela A24 em parceria com a Apple TV+.

J-Hope in The Box (Disney+): o rapper sul-coreano e integrante do BTS J-Hope é a estela deste especial do Disney+. Em formato de show e documentário, o título acompanha a carreira do músico, desde sua entrada no BTS até suas apresentações solo.

Blackout (HBO Max): um homem acorda com amnésia em um hospital no México e descobre que é alvo de um cartel de drogas. Para sair de lá vivo, precisa descobrir sua real identidade e o que fez de errado. A ação policial tem direção de Sam Macaroni (A Casa de Hóspedes) e conta com Josh Duhamel (Casamento Armado), Abbie Cornish (Jack Ryan) e Nick Nolte (Cabo do Medo) no elenco.

Pobre Diabo - Temporada 1 (HBO Max): a animação adulta vinda da Espanha usa da comédia sombria para narrar a adolescência de Stan (Joaquín Reyes), um adolescente que é filho de ninguém menos que o Diabo (Ignatius Farray). Ao invés de trazer o caos e desordem, como manda o pai, Stan na verdade quer viver uma outra vida menos caótica e mais convencional. A série chega ao streaming semanas após Jovem Diaba, animação adulta do Star+ e de enredo similar.

Batalha Real (Mubi): baseado no romance homônimo do escritor japonês Koushun Takami, Batalha Real acompanha uma disputa mortal entre adolescentes em uma ilha deserta até que um deles saia vivo. A obra inspirou posteriormente produções distópicas como Jogos Vorazes e Maze Runner.

Ace Ventura: Um Detetive Diferente (Star+): o ator Jim Carrey estrela o filme que foi um dos seus maiores êxitos na comédia nos anos 1990. Ace Ventura é um investigador encarregado de descobrir o sumiço de um golfinho mascote de um time de futebol americano. Sua maior dificuldade, entretanto, é manter a seriedade durante a investigação.

Meios-irmãos (Star+): nesta comédia mexicana, um executivo resolve viajar até os Estados Unidos para convidar o pai para sua festa de casamento. Entretanto, ele acaba descobrindo que seu pai está morrendo e, para piorar, que tem um meio-irmão completamente oposto de sua personalidade certinha.

18/02 - Sábado

Your Honor - Temporada 2 (Paramount+): Na série You Honor, Brian Cranston, o Walter White da série Breaking Bad, é Michael Desiato, um juiz respeitado que descobre que seu filho está envolvido com o crime organizado. Agora, cabe a Desiato fazer de tudo para que seu filho não morra nas mãos de criminosos.

Ondas do Destino (Mubi): o cineasta dinamarquês Lars Von Trier (Melancolia) é o homenageado na plataforma Mubi com o especial O Caos Reina: Os Filmes de Lars von Trier. Um dos títulos da edição comemorativa é Ondas do Destino. No drama, Bess (Emily Watson) se casa com um operário do setor petrolífero. Após o marido ter uma perna amputada causada por um acidente laboral, a mulher fica desolada e passa a procurar outros amantes.

19/02 - Domingo

Whindersson Nunes: Isso Não É um Culto (Netflix): o espetáculo de comédia do youtuber e humorista piauiense está longe de ser um evento religioso. No palco, Whindersson extrai reflexões importantes (e não menos engraçadas) sobre a vida.

O Lendário Cão Guerreiro (Paramount+): lançado em agosto do ano passado, o longa de animação conta a história de um cachorro que quer ser um grande samurai. O desafio, porém, é seu jeito desajeitado que dificulta seus objetivos. O Lendário Cão Guerreiro tem as vozes de Samuel L. Jackson (o Agente Nick Fury do MCU), Michael Cera (Juno), Ricky Gervais (The Office) e Michelle Yeoh (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo).

O Miado do Gato (Mubi): no ano de 1924, o empresário das comunicações William Randolph Hearst (Edward Herrmann) morre em um iate ao lado do ator Charles Chaplin (Eddie Izzard), sua amante Marion Davies (Kirsten Dunst) e o produtor de cinema Thomas Ince (Cary Elwes). Neste mesmo ambiente, resta saber quem é o verdadeiro culpado na morte de Hearst.

