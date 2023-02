Smartwatch da Meta pode estar em produção; veja o que se sabe

Um smartwatch da Meta, dona do Facebook, pode estar sendo desenvolvido, de acordo com imagens publicadas pelo vazador Kuba Wojciechowski em sua conta no Twitter. O suposto relógio, segundo rumores divulgados na última terça-feira (31), tende a vir com uma edição adaptada do sistema operacional Android — e não com o Wear OS —, trazer processador da Qualcomm e deve ter design quadrado com os cantos arredondados, muito similar ao Apple Watch.