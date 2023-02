Sonic Colors Ultimate: veja história, gameplay e requisitos do game

Confira tudo sobre Sonic Colors: Ultimate versão remasterizada de clássico jogo do porco-espinho do Nintendo Wii — Foto: Reprodução/Steam

Sonic Colors foi lançado um ano antes de Sonic Generations, e já trazia uma experiência que unia trechos em 3D com partes de jogabilidade lateral, como nos clássicos 2D do Mega Drive. Assim, através das fases do remaster, Sonic poderá correr em alta velocidade, disparar ainda mais rápido com sua função de Boost e atacar inimigos com seu Homing Attack, que trava a mira em alvos como oponentes e trampolins. Além de tentar completar o objetivo do game, usuários também podem coletar anéis vermelhos escondidos.