Sons of the Forest: veja gameplay, história e requisitos mínimos do jogo

Sons of the Forest , desenvolvido pela Endnight Games e publicado pela Newnight, é uma sequência do aclamado jogo de terror The Forest. Com lançamento previsto para 23 de fevereiro de 2023, o título chegará para PC através da loja digital Steam , em acesso antecipado. Na trama, jogadores precisam escolher como sobreviver em um mundo aberto, precisando completar objetivos enquanto constroem abrigo e itens úteis. Confira, a seguir, mais detalhes sobre Sons of The Forest, como enredo, gameplay e requisitos mínimos.

História

Em Sons of The Forest, o protagonista é enviado em uma missão para encontrar e resgatar um bilionário desaparecido em uma ilha remota. No entanto, seu helicóptero é abatido e ele fica preso no local. Assim, ele precisará aprender a sobreviver e, ao mesmo tempo, lidar com as criaturas mutantes que habitam o lugar.

Vale lembrar que The Forest tinha dois finais e a sequência parece considerar como canônico o final em que o filho do protagonista, já adulto, decide explorar uma ilha chamada "Site 2" — onde supostamente se passa o novo jogo. É possível que haja um novo obelisco com poderes sobrenaturais, assim como no original.

Gameplay

Assim como em The Forest, o jogo dá liberdade para o usuário decidir como pretende sobreviver e explorar o mundo aberto ao seu redor. A ilha é aproximadamente 4 vezes o tamanho da área do primeiro game, baseada no mapa do "Site 2". Desse modo, para sobreviver, é necessário coletar recursos, fabricar ferramentas e armas, caçar comida e cozinhá-la, além de lidar com mutantes canibais. É possível jogar sozinho ou em multiplayer cooperativo com até 8 pessoas.

Vale dizer que há um sistema de dia e noite no game, de forma que inimigos ficam mais ativos quando está escuro, por exemplo. Além disso, há também um de estações, no qual a comida é abundante no verão e escassa no inverno, de maneira que é preciso estocar. Inclusive, cabe ressaltar que os mutantes poderão ficar mais desesperados nessa época, justamente por estarem famintos.

O combate do jogo mantém seu foco na parte física, mas haverá armas de fogo com munição limitada. O sistema de fabricação de ferramentas e construção do jogo original foi melhorado e, em certo ponto, o usuário terá acesso a uma impressora 3D para criar itens mais complexos. Há também uma nova mecânica que permite cavar o solo.

Amigos e inimigos

Durante a aventura, o jogador pode encontrar companheiros bastante úteis, como Kelvin, um dos soldados da equipe de resgate que sobreviveu à queda, e Virginia, uma criatura mutante amigável de 3 braços e 3 pernas. Esses personagens podem receber ordens e ajudar o usuário a coletar recursos e defender áreas de inimigos. Aparentemente, cada um deles precisará ser convencido a se unir ao jogador e talvez tenham habilidades diferentes.

Em Sons of the Forest, os desenvolvedores construíram uma nova inteligência artificial para os inimigos, batizada de "V.A.I.L.". De acordo com os criadores do game, os inimigos terão necessidades como fome, sede e diferentes estados mentais, os quais terão reflexos em suas rotinas e em suas reações. Também haverá ecossistemas próprios que irão determinar se eles viverão mais nas florestas ou nas cavernas. O medo se tornará uma grande parte do jogo, já que será possível assustar as criaturas com violência, como ao atacar ou ao colocar cabeças de inimigos derrotados em estacas.

Requisitos mínimos