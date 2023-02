Spotify ganha 'DJ' de bolso criado por inteligência artificial; entenda

O Spotify anunciou na última quinta-feira (23) o recurso "DJ", uma inteligência artificial que cria e comenta listas de reprodução personalizadas e intermináveis, baseadas no gosto musical de cada usuário. Disponível na versão beta para alguns usuários dos EUA e do Canadá, a novidade, por enquanto, funciona apenas em inglês para assinantes e não tem previsão de lançamento para o público geral nem para a versão gratuita. O anúncio, feito em vídeo publicado no YouTube (veja no final da matéria), mostra como funcionará a novidade na voz masculina. Segundo o que foi divulgado até o momento, o DJ funcionará apenas na versão mobile, para Android e iPhone ( iOS ).

A ideia é que a inteligência artificial DJ crie diferentes playlists para cada usuário, comentando cada uma das opções. Por enquanto, ainda não se sabe se você poderá desligar os comentários. A "voz" do DJ comenta curiosidades e informações sobre cantores e faixas, algo semelhante ao que já ocorre nas rádios. Esse recurso de voz artificial é alimentado pela tecnologia de voz da Sonantic AI, startup comprada pelo Spotify no ano passado.

No aplicativo do Spotify, os usuários conseguirão trocar os gêneros e artistas presentes na reprodução automática, tocando no botão “DJ”, que aparecerá na tela. Um ponto interessante é que o algoritmo do DJ também aprende com os seus comentários - por isso, o feedback que você dá à plataforma sobre cada uma das músicas selecionadas pela inteligência artificial no app será importante.

Até o momento, só há um modelo de voz para DJ, mas espera-se que a funcionalidade no futuro possa ser usada alternando diferentes vozes e estilos de apresentação, com entonações mais entusiasmadas ou calmas, por exemplo. A beta pode ser encontrada no Feed de música na página inicial do aplicativo, após tocar em “Play”, no campo “DJ”.

O TechTudo perguntou ao Spotify se há previsão de lançamento em português, para o público brasileiro. Até fechamento da reportagem, não havia recebido retorno. Assim que houver resposta, a matéria será atualizada.

Com informações de The Verge

