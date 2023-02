State of Play 2023: como assistir e o que esperar do evento da Sony

A primeira edição do State of Play em 2023 acontecerá na próxima quinta-feira (23), às 18h (horário de Brasília). O anúncio foi feito pela Sony nesta terça-feira (22) e a transmissão terá cerca de 45 minutos de duração. De acordo com informações da empresa, o evento promete mergulhar em anúncios de parceiros de publicação para PlayStation 4 ( PS4 ), PlayStation 5 ( PS5 ) e PlayStation VR 2 . Ao todo, 16 títulos serão apresentados, com destaque para uma demonstração de 15 minutos de Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça, da Rocksteady Studios.

A marca não entrou em detalhes sobre o que será mostrado, mas também garantiu que ao menos cinco jogos inéditos para PlayStation VR2 estarão no evento. Por se tratar de um show focado em parceiros de publicação, é improvável que exclusivos como Marvel's Spider-Man 2 marquem presença. Veja, a seguir, o que esperar do primeiro State of Play de 2023.

2 de 3 Jogo do Esquadrão Suicida será destaque em State of Play nesta quinta-feira (23) — Foto: Divulgação/Rocksteady Studios Jogo do Esquadrão Suicida será destaque em State of Play nesta quinta-feira (23) — Foto: Divulgação/Rocksteady Studios

Onde assistir ao State of Play?

Conforme a tradição, será possível assistir ao State of Play ao vivo através dos canais oficiais da Sony em plataformas como Twitch (twitch.tv/playstation) e YouTube (youtube.com/@PlayStation). A transmissão tem início previsto para esta quinta-feira (23), às 18h (horário de Brasília). Caso você não consiga acompanhar no horário agendado, a gravação também ficará disponível para assistir mais tarde.

O que esperar do evento?

O único nome confirmado até o momento para o novo State of Play é Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça, novo jogo da Rocksteady Studios, responsável pela série Batman: Arkham, que chega ainda em 2023. A promessa é que haverá uma extensa demonstração de 15 minutos ao fim da transmissão para apresentar novidades do jogo. Não seria surpresa, também, se ele finalmente recebesse uma data de lançamento.

Aproveitando o lançamento dos seus novos óculos de realidade virtual, a Sony também promete apresentar cinco novos jogos para o PlayStation VR2. Há chances de que a empresa também entre em detalhes sobre o suporte de Resident Evil 4 Remake para o periférico, confirmado pela Capcom nesta madrugada.

3 de 3 Há boas chances de que Resident Evil 4 Remake apareça no evento desta quinta feira como um dos títulos que ganhará suporte ao VR2 — Foto: Reprodução/Resident Evil 4 Há boas chances de que Resident Evil 4 Remake apareça no evento desta quinta feira como um dos títulos que ganhará suporte ao VR2 — Foto: Reprodução/Resident Evil 4

Com essas confirmações, restam dez títulos misteriosos que terão destaque no evento. Alguns deles devem receber suas estreias de gameplay, enquanto outros podem ser nomes já conhecidos e que devem ganhar novas informações. É importante reforçar que os anúncios serão de parceiros de publicação. Por isso, jogos da PlayStation Studios, como o aguardado Marvel’s Spider-Man 2, devem ficar de fora.

Recentemente também surgiram boatos de que a franquia Metal Gear Solid pode aparecer no State of Play. Na virada de ano, o produtor Noriaki Okamura chegou a declarar à revista japonesa Famitsu que 2023 seria um ano "cheio de anúncios". Tendo em vista que ele é um produtor envolvido há anos com a franquia de espionagem da Konami, os fãs rapidamente associaram sua fala a Metal Gear Solid. Caso isso seja verdade, o State of Play seria um palco provável para anúncios.