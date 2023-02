State of Play: Esquadrão Suicida, Street Fighter 6 e Resident Evil 4 se destacam

O primeiro State of Play de 2023 ocorreu nesta quinta-feira (23) e revelou as novidades para o universo PlayStation . Como esperado, o evento focou suas atenções em Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça , o aguardado novo jogo desenvolvido pelo estúdio Rocksteady , da aclamada trilogia Batman: Arkham. A Sony ainda separou um bom tempo de sua transmissão para revelar cinco novos títulos para o PlayStation VR 2 , o óculos de realidade virtual exclusivo para o Playstation 5 ( PS5 ) e lançado na última quarta-feira (22).

A Capcom também apareceu com muitas novidades de dois de seus principais lançamentos do ano: Street Fighter 6 e Resident Evil 4 Remake. O restante da apresentação ainda contou com novidades da PS Plus e outros jogos third party e independentes que serão lançados em breve para os consoles da Sony. A seguir, confira todos os destaques da primeira edição do State of Play do ano.

Lançamentos para Playstation VR 2

O State of Play começou apresentando os cinco novos títulos que serão lançados para os óculos de realidade virtual Playstation VR 2. Abrindo os trailers de gameplay, o sombrio FPS chamado The Foglands, previsto para ser lançado em 2023, mas ainda sem data definida. Logo em seguida, foi mostrado um jogo de 2019 que ganhará sua versão em realidade virtual. O game é Green Hell VR, título de simulação de sobrevivência na floresta amazônica e que também será lançado em algum momento de 2023.

O terceiro jogo foi o Synapse, um FPS com temática voltada à ficção científica e que divide suas ações entre armas comuns e poderes especiais. Depois, um jogo baseado na série de livros "Fundação", de Isaac Asimov. Chamado de Journey to Foundation, o FPS será lançado durante a primavera de 2023. Por fim, Before Your Eyes, game de 2021, apareceu com a promessa de ser ainda mais imersivo no VR 2.

PS Plus

A Sony relevou os jogos que estarão gratuitos na PS Plus durante o mês de março. Os títulos são Battlefield 2042, Minecraft Dungeons e Code Vein. O trio estará disponível do dia 7 de março até o dia 3 de abril. Logo depois foram apresentados os jogos que serão adicionados em breve ao catálogo da PS Plus: Rainbow Six Extraction, Immortals Fenyx Rising, Ghostwire: Tokyo, Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões e Tchia, jogo que será lançado no dia 21 março.

Street Fighter 6

Após um período grande sem novidades sobre Street Fighter 6, a Capcom apareceu para apresentar a gameplay de mais três personagens do elenco do game. Primeiro, Zangief, um dos oito originais "World Warriors" e um dos personagens mais icônicos da franquia de jogos de lutas. O russo foi mostrado exibindo toda sua habilidade na luta livre e golpes que são sua marca registrada, como Lariat e o Spinning Piledriver, popularmente chamado de "Pilão". Depois, tivemos a primeira aparição da mexicana Lily, um dos nomes originais de Street Fighter 6. Ela utiliza dois martelos de madeira e conta com ataques que usam da força dos ventos, semelhante ao também mexicano T.Hawk.

Finalizando a apresentação, uma das personagens que os jogadores mais aguardavam pela gameplay: Cammy White. Embora com um novo visual, o kit de habilidades da britânica segue semelhante. Em especial, com seus famosos Spiral Arrow e Cannon Spike. Contudo, ainda há algumas adições em movimentos já conhecidos na lutadora, caso da Hooligan Combination.

Resident Evil 4 Remake

A Capcom não parou em Street Fighter 6 e logo revelou mais uma amostra da gameplay de Resident Evil 4 Remake. O trailer contou com mais cenas de batalha do protagonista Leon Kennedy e aparições de inimigos comuns e mais antagonistas marcantes em Resident Evil 4. Outras passagens com Ashley Graham e Luis Sera voltam a indicar que o Remake dará muito mais atenção para ambos no enredo.

O trailer também teve uma pequena amostra da batalha de facas entre Leon e Krauser, partes do jogo original que ainda não haviam sido apresentadas e uma rápida aparição de Ada Wong. Por fim, a Capcom anunciou que uma demo chegará em breve e que o modo "Mercenários" estará presente no remake.

Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça

Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça era o único grande jogo confirmado de antemão para aparecer neste State of Play. Capitão Boomerang, Arlequina, Pistoleiro e Tubarão-Rei ganharam um interessante trailer apresentando mais detalhes sobre a trama que eles irão encarar na cidade de Metropolis. Destaque também para o Flash, que está sendo controlado para realizar as vontades de Brainiac. Contudo, não demorou para a explicação ser finalizada com a convocação de uma missão, e uma nova gameplay ser mostrada para todos os espectadores.

As acrobacias e armas de Arlequina, os recursos e habilidades do Capitão Boomerang, toda a força e poder de fogo de Tubarão-Rei e a mecânica de voo do Pistoleiro foram os destaques na apresentação, que resultou no salvamento de Lex Luthor. No final, uma cena de muito drama com a Mulher-Maravilha tentando fazer o Flash voltar a si. Vale ressaltar que o jogo já está sendo recomendado apenas para pessoas maiores de 18 anos por conta das altas doses de violência e da linguagem utilizada.

Outros anúncios do State of Play

Destiny 2: Lightfall (28 de fevereiro de 2023)

Tchia (21 de março de 2023)

Humanity (maio de 2023)

Goodbye Volcano High (15 de junho de 2023)

Naruto Ultimate Ninja Storm Connections (em algum momento de 2023)

Baldur's Gate 3 (31 de agosto de 2023)

WayFinder (beta no dia 28 de fevereiro de 2023)