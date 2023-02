Status do WhatsApp ganha reações com emojis e áudio de 30 segundos

O WhatsApp anunciou, nesta terça-feira (7), uma série de recursos para o Status do aplicativo, disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). A partir de agora, os usuários do mensageiro poderão reagir aos posts efêmeros com emojis – assim como já é possível fazer nas mensagens de texto e voz – e gravar áudios de até 30 segundos para publicar na seção. Outra novidade é que será possível ajustar as configurações de privacidade de um post do Status, para que ele seja visto apenas pelos contatos que você selecionar. As atualizações estarão disponíveis a todos nas próximas semanas.

Além das melhorias em segurança, o WhatsApp também investiu para melhorar a experiência do usuário no Status. Agora, quando você publicar um link no espaço, verá automaticamente uma prévia visual do conteúdo do link, assim como ocorre no envio de mensagens. Com as novidades, o Status fica mais completo e também mais parecido com os Stories do Instagram, aplicativo também pertencente à Meta. A seguir, veja quais são os novos recursos do Status do WhatsApp e como eles vão funcionar.

1 de 1 WhatsApp ganha reações com emojis e áudios de 30 segundos em Status; veja novidades — Foto: Fernando Braga/TechTudo WhatsApp ganha reações com emojis e áudios de 30 segundos em Status; veja novidades — Foto: Fernando Braga/TechTudo

Seletor de público exclusivo

O Status do WhatsApp ganhou um seletor de público. Com ele, o usuário pode ajustar as configurações de privacidade de cada post para escolher quem pode visualizar aquela publicação. A seleção de público mais recente será salva e usada como o padrão para o próximo status. Apesar de não ser igual, o recurso cumpre uma função semelhante aos "Melhores Amigos" do Instagram, permitindo que você poste conteúdos para pessoas selecionadas.

Status de voz

Com o Status de voz, será possível gravar e compartilhar áudios de até 30 segundos na seção de posts efêmeros do WhatsApp. O recurso, identificado na versão beta do aplicativo em julho do ano passado, pode ser usado para enviar atualizações mais pessoais, e é especialmente interessante para aqueles que se sentem mais confortáveis falando do que escrevendo.

Reações com emoji

Já disponíveis nas mensagens de texto e voz, as reações com emojis chegaram também aos Status do WhatsApp. Um dos recursos mais pedidos do WhatsApp, segundo o próprio mensageiro, ele permite responder rapidamente a qualquer status deslizando para cima e tocando em um dos oito emojis disponíveis. A função estava em fase de testes desde julho do ano passado.

Círculo verde para novas atualizações

No fim do ano passado, usuários do WhatsApp começaram a se deparar com um círculo verde em volta das fotos dos contatos. A marcação faz parte deste pacote de novidades e aparece sempre que a pessoa compartilha uma atualização de status, sendo uma forma de manter o usuário informado sobre novas publicações dos seus amigos. O círculo ficará visível nas listas de conversas e de participantes de grupos, assim como nas informações de contato.

Prévias de links no status

Agora, quando você publicar um link no seu status, verá automaticamente uma prévia visual do conteúdo do link, assim como ocorre quando você envia uma mensagem. O objetivo da novidade é melhorar a aparência dos status e fornecer aos contatos mais contexto sobre o conteúdo do link antes de eles clicarem.

Quando as novidades vão chegar ao meu WhatsApp?

Segundo o WhatsApp, as atualizações começaram a ser implementadas para os usuários do mundo inteiro e estarão disponíveis a todos nas próximas semanas. Para garantir que receberá os recursos, mantenha o aplicativo do WhatsApp atualizado no seu celular.

