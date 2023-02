Steam E502L3? Usuários relatam erro em server da plataforma

A Steam está apresentando o erro E502L3 e instabilidade na tarde desta quinta-feira (23). Segundo relatos no Twitter, a plataforma ficou com o problema após liberação do acesso antecipado do jogo Sons of The Forest, da desenvolvedora Endnight Games. Ao tentar comprar o título, é exibida a mensagem "um erro foi encontrado ao processar a sua solicitação". Já ao tentar logar, é mostrado "não foi possível conectar a rede Steam". De acordo com o Downdetector, site que monitora serviços online, as reclamações começaram por volta de 14h34, e bateram um pico de 148 reclamações às 15h20.