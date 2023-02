Steam tem descontos de até 80% em jogos multiplayer; veja lista

A loja digital Steam está realizando uma promoção sazonal chamada "Semana dos Jogos da Amizade 2023" organizada pela Frogsong Studios e focada em games multiplayer com descontos de até 80% entre os dias 13 e 19 de fevereiro. Durante este período usuários poderão obter grandes jogos cooperativos, e também competitivos, como o clássico Broforce , o caótico Ultimate Chicken Horse, as loucuras de Human Fall Flat, Untitled Goose Game e mais. Confira mais sobre os games em oferta e veja a lista completa ao final da matéria.

Steam: texturas e cores dos jogos com problemas; o que fazer? Veja no Fórum do TechTudo

Entre os destaques da promoção estão alguns dos melhores jogos multiplayer para jogar com 4 amigos, como é o caso de Ultimate Chicken Horse, um jogo de plataforma simples no qual entre cada turno os jogadores podem colocar ferramentas ou obstáculos para impedir o progresso dos amigos.

Human Fall Flat, por sua vez, é um jogo de quebra-cabeça e física no qual seu objetivo é completar fases com personagens que podem agarrar objetos com seus braços e também segurarem uns nos outros para não cair, criando situações cômicas. Há ainda Gang Beasts que traz combates multiplayer com um sistema de física semelhante ao de Human Fall Flat.

Um game extremamente divertido para jogar com um amigo é Untitled Goose Game, título que chegou a vencer premiações de Melhor Jogo do Ano no DICE Awards e Game Developers Choice Awards. Inicialmente um jogo single-player sobre um ganso que deseja estragar o dia de todos, Untitled Goose Game recebeu uma atualização para permitir jogá-lo em multiplayer e causar o dobro de caos ao lado de um amigo.

Há ainda mais opções excelentes para jogar em modo cooperativo como Broforce, game de ação com visual retrô que presta homenagem a vários heróis dos filmes de ação dos anos 80 e 90 como Rambo, Comando para Matar, Predador, Stallone Cobra, Duro de Matar, entre outros.

Já em Guacamelee! Super Turbo Championship Edition jogadores encontrarão ação cooperativa que traz combos em dupla, mas também exploração, no clássico estilo "Metroidvania" onde novas habilidades liberam novas áreas para explorar.

Semana dos Jogos da Amizade 2023

Ultimate Chicken Horse - R$ 27,99

Monster Prom - R$ 6,22

Broforce - R$ 9,39

Human Fall Flat - R$ 14,54

Untitled Goose Game - R$ 18,99

Gang Beasts - R$ 14,79

Move or Die - R$ 6,99

D-Corp - R$ 29,99

Golf It - R$ 8,99

Awesomenauts - Grátis

Wingspan - R$ 37,99

Unrailed - R$ 59,99

Talisman Digital Edition - R$ 14,19

Kingdom Two Crowns - R$ 59,99

Rivals of Aether - R$ 28,99

Relic Hunters - Grátis

Esquadrão 51 Contra os Discos Voadores - 37,99

Flash Party - Grátis

SnackHunter - R$ 15,19

Beat Hazard 3 - R$ 36,99

SpiderHeck - 29,95

EndCycle VS - 57,99

Galactic Wars EX - R$ 8,29

Inkulinati - R$ 74,99

King of the Hat - R$ 37,99

Quest of Graal DX - R$ 10,34

Mega Knockdown - v34,99

Destroy All Humans! 2 - R$ 56,25

Skeleton Scramble Deluxe - R$ 3,24

Rocket Rumble - R$ 14,48

Robotry! - R$ 19,49

Dark Chess - R$ 22,79

Retimed - R$ 14,49

Rubber Bandits - R$ 12,99

Heroes of Loot 2 - R$ 19,99

Stunt Kite Party - R$ 3,99

Carcassonne - R$ 13,19

Sword of the Necromancer - R$ 8,74

ibb & obb - R$ 4,79

Full Metal Furies - R$ 7,39

Roguemance - R$ 7,34

Radical Rabbit Stew - R$ 7,74

Pile Up! Box by Box - R$ 49,99

Deep Space Gardening - R$ 23,19

Hacktag - R$ 32,99

Chompy Chomp Chomp Party - R$ 13,75

Imperiums: Greek Wars - R$ 35,99

Goroons - R$ 10

I Hate Running Backwards - R$ 9,39

Smoots summer Games - R$ 3,62

Usurper: Soulbound - R$ 18,12

What the Dub?! - R$ 13,24

Sine Mora EX - R$ 3,99

Key We - R$ 47,49

Kawaii Deathu Desu - R$ 2,60

Danger Scavenger - R$ 2,06

PlateUp! - R$ 54,99

Pets at Work - R$ 5,24

Ooglians - R$ 6,99

Istanbul: Digital Edition - R$ 9,95

Charterstone: Digital Edition - R$ 14,79

Bamerang - R$ 8,49

Heave Ho - R$ 13,19

Buissons - R$ 8,17

Project Arrhythmia - R$ 18,66

Potion Party - R$ 20,69

Nova Nukers! - R$ 24,89

Wizards Tourney - R$ 1,99

Fling to the Finish - R$ 46,99

Regular Human Basketball - R$ 2,17

Samurai Gunn 2 - R$ 28,99

Aces of Luftwaffe - Squadron - R$ 8,24

Maiden & Speel - R$ 13,44

Fly Punch Boom: First Impact - Grátis

Kitaria Fables - R$ 17,09

Colossus Down - R$ 12,24

No Striaght Roads: Encore Edition - R$ 47,49

Eight- Minute Empire - R$ 3,71

Frogun - R$ 20,29

Crackpet Show - R$ 47

Yerr Out - Grátis

Nobody Saves the World - R$ 73,99

Super Blood Hockey - R$ 27,09

Disobedient Sheep! - R$ 2,72

Juicy Realm - R$ 20,69

Drink More Glurp - R$ 32,99

Super Cane Magnic Zero - R$ 11,09

Unsung Warriors - Grátis

Hero's Hour - R$ 34,99

Guacamelee! Super Turbo Championship Edition - R$ 7,24

Old World - Heroes of the Aegean - R$ 24,99

Blightbound - R$ 18,99

Rifftrax: The Game - R$ 24,74

Mount Your Friends 3D - R$ 5,79

Very Very Valet - R$ 9,56

Unspottable - R$ 12,41

Crumble - R$ 14,49

Chessplosion - R$ 19,24

The House of the Dead: Remake - R$ 116,54

Old World: The Sacred and the Profane - R$ 11,99

Witchtastic - R$ 22,74

Quest Hunter: Strangewood - R$ 19,79

Trail Out - R$ 37,99

Can't Drive This - R$ 51,91

Astral Ascent - R$ 59,99

Flat Heroes - R$ 11,21

Hidden Deep - R$ 59,99

Steam: Rails to Riches - R$ 5,57

Lumencraft - R$ 59,99

Nippon Marathon - R$ 4,34

Robo Revenge Squad - R$ 22,79

Legend of Dungeon - R$ 4,99

Children of Morta: Ancient Spirits - R$ 10,89

Spikair Vollyeball - R$ 59,99

Steredenn - R$ 12,99

Pixel Cup Soccer - Ultimate Edition - R$ 69,99

Fling to Finish - R$ 46,99

Hyper Gunspot - R$ 37,99

This <eans Warp - R$ 60

Aeon Drive - R$ 11,59

Yet Another Zombie Defense HD - R$ 13,79

Falling Out - R$ 21,74

Swords and Soldiers 2: Shawarmageddon - R$ 6,20

Thunder Wolves - R$ 5,39

Dashpong - R$ 21,44

Shipped - R$ 13,19

Muddledash - R$ 2,47

Kinduo - R$ 3,49

Cook, Serve, Delicious! 3?! - R$ 37,99

Shift Happens - R$ 46,99

Giana Sisters: Twisted Dreams - R$ 5,59

Flipon - R$ 5,49

Supermarket Shriek - R$ 9,49

Harmony's Odyssey - R$ 28,99

Bang Bang Racing - R$ 3,39

12 Orbits - R$ 1,97

Cook, Serve, Delicious! - R$ 19,99

Plunder Panic - R$ 26,59

Hats Are Not Allowed - R$ 7,24

Dorfs: Hammer for Hire - R$ 20,69

Catnight - R$ 6,51

Patch Quest - R$ 42,99

Rogue Stormers - R$ 12,87

Citrus Rampage - R$ 5,44

Gravity Heroes - R$ 9,79

Kill to Collect - R$ 3,99

Catty & Batty: The Spirit Guide - R$ 1,69

Superola Champion Edition - R$ 7,62

Caveman Warriors - R$ 2,79

Fure Unleashed - R$ 59,99

Concordia: Digital Edition - R$ 56,99

Smoots Golf - R$ 5,17

Tallowmere 2: A Maldição dos Gatinhos - R$ 32,99

Legends of Pixelia - R$ 3,35

Moo Lander - R$ 38,99

Shell Out Showdown - R$ 16,49

Cube Raiders - R$ 2,68

Stickbold! A Dodgeball Adventure - R$ 19,99

Skydrift Infinity - R$ 31,99

Chenso Club - R$ 29,99

Wizard Bros - R$ 5,44

Cook, Serve, Delicious! 2!! - R$ 25,99

Levelhead Platformer Maker - R$ 37,99

Corpse Box Racers - R$ 32,99

Timberman VS - R$ 4,49

Hotshot Racing - R$ 37,99

Polarity - R$ 26,89

Rival Megagun - R$ 28,99

Street Heat - R$ 8,29

Desert Child - R$ 38,49

Heroes of Loot - R$ 10,49

IIN - R$ 10

Spellsworn - Grátis

Sacrifice Your Friends - R$ 28,99

Orbwars - R$ 20,69

Tallowmere - R$ 13,79

Shakes on a Plane - R$ 28,99

Viking Trickshot - Grátis

Gunslugs - R$ 10,49

Hoplegs - R$ 34,99

Unsung Warriors - Prologue - Grátis

Spitlings - R$ 29,99

Rad Rodgers - Radical Edition - R$ 54,99

Flock of Dogs - Grátis