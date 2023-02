Stranger Things 4ª temporada: veja sinopse, elenco e trailer da série

Stranger Things 4 se tornou um fenômeno de audiência na mesma semana de sua chegada ao catálogo da Netflix , em 27 de maio. Ao todo, os dois volumes acumularam mais de um bilhão de horas assistidas pelos usuários do streaming em seu primeiro mês de exibição, tornando a série o título em língua inglesa mais popular da plataforma - superada apenas por Wandinha , recente sucesso que ocupou o lugar da criação dos irmãos Duffer. A produção já recebeu mais de 65 prêmios e 175 indicações em importantes eventos do setor audiovisual, como o Emmy, o Globo de Ouro e o Bafta.

A quarta temporada entregou um novo vilão que já se tornou uma figura memorável na cultura popular, cenas emocionantes e inesquecíveis e novos personagens que conquistaram o público. Outro fenômeno foi a popularização da música Running Up That Hill, que liderou o ranking dos hits mais tocados nas plataformas digitais após 30 anos de seu lançamento. Confira, a seguir, sobre o que se tratam os novos episódios, os destaques do elenco e as impressões do público e crítica quanto ao quarto ano de Stranger Things.

Enredo

O quarto ano de Stranger Things se passa seis meses depois da batalha no Shopping Starcourt, em que as crianças de Hawkins derrotaram o Devorador de Mentes em sua forma gigante e grotesca. Após o cenário de terror e destruição causado pelo confronto, o grupo de amigos se separa pela primeira vez e cada um terá de lidar com as dificuldades e desafios do ensino médio de forma mais solitária.

Durante este momento de vulnerabilidade, uma nova ameaça do Mundo Invertido surge para romper a linha tênue que separa a realidade humana da dimensão sombria habitada pelos Demogorgons. Para isso, o antagonista Vecna (Jamie Campbell Bower, da saga Crepúsculo) deve assassinar quatro crianças e adolescentes de Hawkins, abrindo o portal que dá acesso às criaturas do universo paralelo à cidade onde moram os protagonistas.

Elenco

A quarta temporada de Stranger Things apresentou ao público o novo vilão Vecna (Bower). O antagonista inspirado pelo personagem de Dungeos e Dragons controla o Mundo Invertido e as criaturas que habitam a dimensão. Seu objetivo na série é aniquilar os cidadãos de Hawkins, ao romper com a barreira entre as duas realidades. Após fazer sua primeira vítima, o estudante Eddie (Joseph Quinn, de Game of Thrones) passa a ser suspeito pela morte e é perseguido pelos moradores, discriminado por sua conduta rebelde e sua paixão por Heavy Metal e jogos RPG. O metaleiro conquistou os fãs da série e se tornou um dos personagens queridos do quarto ano do programa.

Além dos novos integrantes do elenco, os personagens Nancy (Natalia Dyer), Robin (Maya Hawke), Steve (Joe Keery) e Erica (Priah Ferguson) ganharam mais importância dentro da narrativa dos episódios mais recentes. Em Stranger Things 4, Mike (Finn Wolfhard) e Eleven (Millie Bobby Brown) também receberam mais espaço para desenvolver seu relacionamento durante a série, lidando com questões que envolvem a perda de poderes da número onze e seu frágil momento como vítima de bullying na nova escola. A personagem de Bobby Brown, inclusive, passa por um importante processo em seu arco dramático, em um treinamento intensivo para recuperar sua telecinese, revivendo os traumas e as dores de seu passado.

Outros destaques desta temporada foram Will (Noah Schnapp) e Max (Sadie Sink). Neste ano da série, o caçula dos Byers lidou com a intensificação de seus sentimentos por Mike e com o processo de entendimento de sua sexualidade. O personagem protagoniza uma cena emocionante ao lado de seu irmão mais velho, Jonathan (Charlie Heaton), em que é aceito e acolhido pelo filho primogênito.

A personagem de Sink, por sua vez, protagonizou a cena mais memorável dos novos capítulos, responsável pela popularização do hit Running Up That Hill, de Kate Bush. O luto pela perda de seu irmão Billy (Dacre Montgomery) e as dificuldades financeiras ao lado de sua mãe a tornaram um alvo do vilão Vecna. Com isso, Max virou um dos principais fios condutores para o desenvolvimento do enredo de Stranger Things 4.

Repercussão

Stranger Things 4 superou o nível de repercussão e popularidade alcançado por suas temporadas anteriores. Como nos três primeiros anos, a série influenciou o resgate de músicas, filmes, jogos e diversos outros elementos populares dos anos 80 e os tornaram fenômenos de consumo da cultura atual. Nesse sentido, os novos episódios não só tornaram a música de Kate Bush a mais tocada das plataformas digitais, como trouxeram tal visibilidade ao hit Master of Puppets, da banda Metallica.

Neste quarto ano da série, a mudança no formato de lançamento dos episódios prolongou o tempo em que o título se manteve em destaque, com a adição dos capítulos divididos em dois volumes. A respeito das avaliações feitas pelo público, considerando os principais agregadores de notas da Internet, Stranger Things 4 obteve êxito e gerou impressões positivas nos espectadores. A nova temporada foi aprovada por 88% dos usuários do Rotten Tomatoes e atingiu o score 74 no Metacritic, tanto na avaliação dos críticos quanto na do público. No IMDb, por sua vez, a produção recebeu a nota 8.7, considerando a opinião da audiência desde o início da série, em 2016.

