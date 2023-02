Street Fighter 6 revela Cammy e outros personagens na State of Play 2023

Cammy, Zangief e Lily são os novos lutadores jogáveis confirmados em Street Fighter 6, sequência da popular franquia de jogos de luta da Capcom. A revelação aconteceu na noite desta quinta-feira (23), em uma nova transmissão do State of Play da Sony. Os dois primeiros são figuras clássicas que fizeram sua estreia em Street Fighter 2, enquanto a terceira é uma personagem inédita que se junta a novos rostos como Jamie, Kimberly, Marisa, Manon e JP. Com isso, o elenco base do jogo está completo com 18 lutadores no total — dois a mais em comparação ao seu antecessor, Street Fighter 5.