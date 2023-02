The Last of Us e Tekken estão mais baratos nesta semana

The Last of Us Parte 1 está com 29% de desconto por tempo limitado na PlayStation Store. É a primeira vez que o jogo, que traz melhorias ao primeiro jogo da franquia no console de nova geração, entra em promoção na loja digital. Além disso, é possível economizar em jogos variados para PlayStation 4 ( PS4 ) e PlayStation 5 ( PS5 ), com destaque para Sifu, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales e GTA 5 , que recentemente bateu a marca de 175 milhões de cópias vendidas.

Na loja do Xbox, também é possível garantir jogos de sucesso por um preço mais acessível. Entre os destaques estão Assassin’s Creed Valhalla, Devil May Cry 5 e a edição definitiva de Tekken 7, que inclui todos os personagens. Por fim, a plataforma Steam traz descontos em jogos de PC, incluindo Vampire Survivors e Blasphemous. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções. Confira:

2 de 5 Sifu conta história de vingança de aprendiz de kung fu e tem foco no fator replay, inspirado em jogos de briga de rua — Foto: Reprodução/PlayStation Sifu conta história de vingança de aprendiz de kung fu e tem foco no fator replay, inspirado em jogos de briga de rua — Foto: Reprodução/PlayStation

👉 The Last Of Us tem para Xbox? Veja no Fórum TechTudo

PlayStation

Até o dia 15 de fevereiro, vários jogos aclamados pela crítica especializada estão em oferta na PlayStation Store. Entre eles estão Stray, Resident Evil Village e Red Dead Redemption 2 . Além disso, também é possível encontrar uma seleção com jogos até 70% mais baratos, incluindo The Evil Within 2, Spiritfarer e River City Girls. Confira as promoções da loja digital do PlayStation a seguir:

3 de 5 Stray viralizou no ano passado por colocar o jogador no controle de um gato e chegou a ser indicado a Jogo do Ano — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins Stray viralizou no ano passado por colocar o jogador no controle de um gato e chegou a ser indicado a Jogo do Ano — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

The Last of Us Part 1 - R$ 248,42;

The Last of Us Remastered - R$ 49,75;

Sifu - R$ 139,68;

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales - R$ 99,80;

GTA 5 para PS5 - R$ 107,45;

Stray - R$ 119,60;

Resident Evil Village - R$ 92,25;

Red Dead Redemption 2 - R$ 82,13;

The Evil Within 2 - R$ 19,97;

Spiritfarer - R$ 31,22;

River City Girls - R$ 79,95.

Xbox

4 de 5 Dragon Ball FighterZ é um game de luta que impressiona com visuais que parecem saídos direto do desenho animado — Foto: Reprodução/PlayStation Dragon Ball FighterZ é um game de luta que impressiona com visuais que parecem saídos direto do desenho animado — Foto: Reprodução/PlayStation

Steam

Os dois jogos inspirados em Senhor dos Anéis, Middle-earth: Shadow of Mordor e Shadow of War, estão sendo vendidos em um pacote único com 85% de desconto nesta semana na loja da Valve. Por fim, também é possível economizar em nomes como Sea of Thieves, Code Vein e a franquia Nioh, da Koei Tecmo. Confira os jogos de PC que são destaque:

5 de 5 Ainda que simples, Vampire Survivors é um dos grande fenômenos da atualidade pelo seu gameplay viciante — Foto: Divulgação/Poncle Ainda que simples, Vampire Survivors é um dos grande fenômenos da atualidade pelo seu gameplay viciante — Foto: Divulgação/Poncle

Vampire Survivors - R$ 10,39;

Blasphemous - R$ 33,47;

Sea of Thieves - R$ 44,99;

Code Vein - R$ 22,49;

Nioh: Complete Edition - R$ 23,49;

Nioh 2: Complete Edition - R$ 149,70;

Project Zomboid - R$ 25,45;

Dying Light 2: Stay Human - R$ 124,50;

Sleeping Dogs: Definitive Edition - R$ 8,39;

Darksiders Genesis - R$ 14,49.