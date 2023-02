The Mandalorian: conheça série de Star Wars e veja trailer da 3ª temporada

A terceira temporada de The Mandalorian tem estreia confirmada para o dia 1º de março no Disney+ . Seriado de maior sucesso entre as novas produções de Star Wars, a produção acompanha a trajetória de um caçador de recompensas pela galáxia cinco anos após os eventos do filme O Retorno de Jedi (1983). A série é protagonizada por Pedro Pascal, atualmente em The Last of Us , que contracena com o personagem Grogu, mais conhecido pelos fãs como "Baby Yoda".

No segundo trailer da terceira temporada de The Mandalorian, é mostrado que o caçador Mando deve recuperar sua honra entre o clã que ele pertence após cometer transgressões, além de manter o cuidado com Grogu. As duas primeiras temporadas tiveram ótima receptividade entre a crítica, o que aumenta as expectativas para os novos episódios. Se você quer saber mais sobre a nova season de The Mandalorian, acompanhe as informações a seguir.

Enredo de The Mandalorian

Cinco anos se passaram após a queda do Império Galáctico, resultado da derrota do Imperador Palpatine e do lorde sith Darth Vader. Com a restauração da Nova República, o caçador de recompensas Mando (Pedro Pascal) viaja pela galáxia atrás de foragidos em troca de recompensas valiosas. Durante uma missão, ele encontra um bebê jedi chamado Grogu, que é da mesma espécie do mestre jedi Yoda (daí o nome popular "Baby Yoda", que nunca é citado na série). Depois que descobre que remanescentes do Império Galáctico querem se aproveitar do pequeno Grogu, cabe a Mando protegê-lo dos planos maléficos da antiga ordem.

Durante o trailer da nova temporada de The Mandalorian, é mostrado que Mando desobedeceu as ordens rígidas de seu clã. Para recuperar sua honra, ele deve partir para Mandalore e cumprir as exigências dos demais membros - sem deixar de manter a salvo o pequeno Grogu, que agora está sob seus cuidados.

Repercussão entre público e crítica

Em votação de 492 mil usuários no IMDb, The Mandalorian tem nota 8,7, além de estar na posição de número 32 no ranking de séries populares da plataforma. No Metacritic, a primeira temporada teve metascore da crítica de 70, enquanto a segunda obteve 76. Já entre os fãs, a avaliação da série foi 8.5. A aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes foi de 93% na primeira e segunda temporada (ambas com selo "Fresco"). Em votação da audiência, as duas season tiveram aprovação de 91% e 92%.

Elenco e equipe técnica

Além de Pedro Pascal, estão presentes na série Carl Weathers (o Apollo Creed da franquia Rocky) como Greef Karga, líder da guilda de caçadores de recompensas; o cineasta alemão Werner Herzog (Nosferatu - O vampiro da noite) como o cliente misterioso de Mando; Giancarlo Esposito (Better Call Saul) como Moff Gideon, ex-oficial do Império e principal antagonista das primeiras temporadas; Taika Waititi (Thor Ragnarok) na dublagem de IG-11, um droid caçador de recompensas; Rosario Dawson como Ahsoka Tano, jedi ex-aprendiz de Anakin Skywalker; Katee Sackhoff como Bo-Katan Kryze, líder de uma facção dissidente de mandalorianos; entre outros.

Gina Carano (franquia Velozes e Furiosos), que interpretou a mercenária Cara Dune, foi o único desfalque do elenco, após a atriz e ex-lutadora de MMA tuitar comentários negacionistas e antissemitas durante a pandemia da COVID-19. The Mandalorian é uma criação do diretor e ator Jon Favreau, que atua como showrunner na série. Nesta terceira temporada, já foram divulgados os nomes da nova equipe de direção. Estão confirmados no time Rick Famuyiwa (Um Deslize Perigoso), Rachel Morrison (Mudbound - Lágrimas Sobre o Mississipi), Lee Isaac Chung (Minari: Em Busca da Felicidade), Carl Weathers, Peter Ramsey (Homem-Aranha no Aranhaverso) e Bryce Dallas Howard (trilogia Jurassic World).