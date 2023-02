Toy Story, Frozen e Zootopia terão sequências, anuncia Disney

Os filmes Toy Story, Frozen e Zootopia, disponíveis no Disney+ , estão com sequências em desenvolvimento pela Walt Disney , mas ainda não possuem data de lançamento. O anúncio foi realizado nesta quarta-feira (8) pelo CEO Bob Iger, em uma conferência sobre os resultados do primeiro trimestre da empresa em 2023. A decisão é uma medida que pode melhorar a situação econômica da entidade, já que os números mostrados por Iger na reunião demonstram um momento de baixa procura do público pelas produções originais da Disney nos cinemas.

Segundo o site Deadline, o CEO anunciou que, entre as ações de urgência que foram tomadas, estão os cortes de sete mil empregos. Essa situação é reflexo da perda de assinantes do streaming Disney+ pela primeira vez. Além disso, filmes como Mundo Estranho (2022) e Encanto (2021) não chegaram nem próximo aos valores listados pelos outros grandes sucessos da Disney. Lightyear (2022), spin-off de Toy Story que contou a real história do personagem Buzz Lightyear, também não atingiu os níveis estimados pela corporação.

Os três filmes em produção já são parte de franquias populares entre o público jovem e geram expectativas de que os índices cresçam novamente. “Teremos mais para compartilhar sobre essas produções em breve, mas é um ótimo exemplo de como estamos nos inclinando para nossas marcas e franquias incomparáveis”, disse o CEO no momento do anúncio.

Toy Story teve seu primeiro filme lançado em 1995 e, por isso, acumula fãs de todas as faixas etárias. Seu quarto e último longa lançado acumulou US$ 1,07 bilhão de bilheteria em 2019, em torno de R$ 5 bilhões na cotação atual. Já Frozen (2013) é uma das marcas de maior sucesso da Disney. O segundo filme da saga, também de 2019, atingiu US$ 1,45 bilhão (R$ 7,54 bilhões). Zootopia (2016), que até agora não possuía nenhuma sequência, também foi sucesso nas telas, com US$ 1,02 bilhão arrecadados (R$ 5,3 bilhões)

Outros filmes também estão em produção, como Divertidamente 2, anunciado pela Pixar na D23 Expo de 2022. Segundo o site CBR, esta sequência vai focar na adolescência de Riley e novas emoções que surgirão com ela. O diretor Kelsey Mann comanda o longa, após a atuação de Peter Docter no primeiro. Outras animações também foram anunciadas pela empresa, como Elementos, sobre as semelhanças e diferenças de dois personagens que são elementos da natureza (água e fogo), e Elio, que conta a história de um menino sonhador de 11 anos, para 2024.

O anúncio não agradou todos os fãs de animação

Embora o anúncio tenha acontecido com entusiasmo por parte da equipe da Disney, nem todos os fãs ficaram felizes com as sequências, principalmente os de Toy Story. Alguns internautas utilizaram as redes sociais para manifestar o descontentamento em dar sequência à história. A continuação foi controversa principalmente pelo fim de Toy Story 4 em 2019, em que o caubói Woody se despede de Buzz Lightyear e seus amigos para viver como um brinquedo perdido com Betty.

Segundo o ScreenRant, muitos dos fãs já haviam visto o filme como desnecessário, já que o final de Toy Story 3 também havia finalizado o ciclo dos brinquedos. Agora, Toy Story 5 parece uma medida para reabrir uma história que já deveria estar finalizada.