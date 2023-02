Tragédia de Brumadinho vai ganhar série inspirada em livro de Daniela Arbex

A Globoplay irá adaptar o livro Arrastados, de Daniela Arbex, em formato de série documental. A notícia foi revelada, nesta quarta-feira (01), na coluna de Patrícia Kogut para o Jornal O Globo. A obra, publicada em janeiro de 2022 pela Editora Intrínseca, aborda a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, ocorrida em 2019, por meio de um relato completo e emocionante. O projeto já está em fase de pré-produção e terá direção assinada por Aly Muritiba (O Caso Evandro). Vale lembrar que Arbex é autora do livro que inspirou a série homônima Todo Dia A Mesma Noite, adaptada para a Netflix e que conta a história do incêndio na Boate Kiss.

Conhecida como B1, a barragem desativada da Mina do Córrego do Feijão, explorada pela mineradora Vale na cidade de Brumadinho, Minas Gerais, se rompeu no dia 25 de janeiro de 2019, causando uma enorme tragédia e deixando 270 pessoas mortas, além de um rastro de lama, rejeitos de minério despejados na bacia do Rio Paraopeba e uma gigante destruição que se estenderam por mais de 300 quilômetros.

1 de 1 Tragédia de Brumadinho, Minas Gerais, ocorreu no dia 25 de janeiro de 2019 — Foto: Getty Images/Douglas Magno Tragédia de Brumadinho, Minas Gerais, ocorreu no dia 25 de janeiro de 2019 — Foto: Getty Images/Douglas Magno

Sobre o livro

Na obra literária de Daniela Arbex, a jornalista investigativa reconstituiu todos os detalhes da queda da barragem em Brumadinho, com ênfase para as primeiras 96 horas depois do acontecimento. Com entrevistas exclusivas com sobreviventes, familiares de vítimas e profissionais envolvidos, a obra busca registrar os trabalhos de resgate e documentar a tragédia, ao mesmo tempo em que respeita as vítimas. Há também uma abordagem do ponto de vista judicial, em relação às indenizações e negociações da Vale.

Produções sobre a tragédia da Boate Kiss

Vale lembrar também que, na última quarta-feira (25), estreou no catálogo da Netflix a minissérie Todo Dia a Mesma Noite, produção ficcional dividida em cinco episódios que retrata a tragédia da Boate Kiss, um incêndio que ocorreu em janeiro de 2013 e vitimou 242 jovens da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A produção também é uma adaptação do livro homônimo de Daniela Arbex, igualmente publicado pela editora Intrínseca.