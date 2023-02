Três Vidas: conheça sinopse, elenco e trailer de série com Maite Perroni

Três Vidas é uma série de drama exclusiva da Netflix . A obra estreou nesta quarta-feira (22) no serviço de streaming e se destaca pela presença da atriz Maite Perroni (Rebelde e Desejo Sombrio), que interpreta a protagonista e mais duas personagens em um enredo cheio de mistério, drama e doses de ação. Com roteiro escrito por Leticia López Margalli, Três Vidas tem como nome original "Tríada" e é baseada em fatos reais, mas a Netflix ainda não confirmou qual é a história que inspirou a série. A seguir, veja mais detalhes sobre a nova série da plataforma, como sinopse e o restante de seu elenco.

Sinopse

Três Vidas gira em torno de Rebecca, uma perita forense que, ao realizar seu trabalho, descobre que uma empresária morta chamada Aleida Trujano era idêntica a ela. Para piorar, ambas também haviam nascido no mesmo dia. Atraída pelo mistério, Becca corre atrás de respostas sobre uma provável irmã gêmea que teria sido separada dela no nascimento. Contudo, a investigação se torna muito mais séria do que ela imagina, com ações de sua mãe e do marido de Aleida para esconder a morte dela.

Nesse perigoso caminho, Becca ainda encontra uma dançarina (Tamara) que é muito parecida com ela e que poderia ser sua irmã também. A missão se torna ainda mais preocupante quando é revelado que pessoas correndo atrás da verdadeira identidade de Aleida estão desaparecendo. Apesar de tudo, Becca segue em sua busca de resolver esse mistério e entender os motivos que levaram as três a serem separadas e a viverem sob circunstâncias tão diferentes.

Elenco

Maite Perroni atua como a perita Rebecca "Becca", a empresária Aleida Trujano e a dançarina Tamara. Três Vidas ainda conta com atores como David Chocarro (All the Places), Flavio Medina (Narcos: México), Ofelia Medina (No One Will Never Know), Ana Layevska (Guerra de Vizinhos), Hector Kotsifakis (O Detento) e Vicky Araico (Guerra Mundial Z).

Repercussão

No momento, Três Vidas ainda não conta com muitos retornos da crítica especializada e outros espectadores, tendo em vista que foi lançada nesta quarta-feira (22). Contudo, já há algumas notas no portal IMDb. Até agora, foram 22 avaliações que concederam à série a nota de 6.0/10. Levando em consideração as poucas avaliações disponíveis, Três Vidas recebeu elogios sobre sua história e o interessante mistério, embora tenha elementos semelhantes aos da série Orphan Black, também da Netflix. Três Vidas ainda foi criticada devido aos seus oito episódios terem duração de 45 minutos, o que pode ser um tempo desnecessariamente longo para aquilo que se propôs a mostrar.

Trailer