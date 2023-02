Três Vidas é baseada em fatos reais? Entenda possível inspiração para série

O seriado mexicano Três Vidas está em destaque no Top 10 séries da Netflix . O título de ação e suspense estrelado pela atriz e cantora Maite Perroni - a Lupita da novela teen Rebelde - narra a investigação de uma perita que descobre outras duas mulheres parecidas consigo. A série é uma criação de Leticia López Margalli, autora da série Desejo Sombrio, e faz parte das "Novelas com N", anunciadas pela plataforma em janeiro de 2022. No trailer de Três Vidas é dito que o show é baseado em fatos reais, algo que não foi detalhado a fundo pela Netflix.

Segundo sites como Ready Steady Cut, a história é uma interpretação livre do caso dos trigêmeos americanos Robert, David e Eddy, irmãos separados no nascimento e que foram unidos décadas depois. O reencontro é tema do documentário britânico Três Estranhos Idênticos, lançado em 2018 e disponível para aluguel no Claro Video, Amazon Prime Video (R$ 6,90, nos dois primeiros) e iTunes (R$ 9,90). Para saber mais sobre a trama de Três Vidas e a possível inspiração do show, confira a seguir.

2 de 4 Três Vidas (Tríada, no original) é uma série de suspense e drama estrelada pela atriz e cantora Maite Perroni — Foto: Divulgação/Netflix Três Vidas (Tríada, no original) é uma série de suspense e drama estrelada pela atriz e cantora Maite Perroni — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de Três Vidas

Durante a investigação policial da morte da empresária Aleida Trujano, a perita forense Rebeca (Perroni) descobre que a vítima é idêntica a ela. Assustada com a semelhança, ela procura pistas para saber se Aleida seria uma possível irmã gêmea sua separada do nascimento. No entanto, as investigações tomam um rumo perigoso quando Rebeca encontra a dançarina Tamara, igualmente parecida com a perita e a empresária morta. Destinada a saber a verdade, Rebeca parte em uma busca atrás da sua verdadeira origem, o que incomodará pessoas poderosas ligadas à família de Aleida.

A possível inspiração da série

Em janeiro de 2018, foi lançado no Festival de Cinema de Sundance o documentário Três Gêmeos Idênticos, obra do cineasta e produtor britânico Tim Wardle (Jogo Comprado). O filme trouxe ao público mundial a história dos trigêmeos idênticos Edward Galland, David Kellman e Robert Shafran. Após o nascimento, os três foram separados e adotados por diferentes famílias nos EUA, onde só se reencontraram anos mais tarde, quando dois deles integraram ao mesmo tempo uma faculdade comunitária em Nova Iorque nos anos 1980.

3 de 4 Os irmãos gêmeos idênticos Edward Galland, David Kellman, and Robert Shafran. Os três se reencontraram por acaso nos anos 1980 — Foto: Reprodução/IMDb Os irmãos gêmeos idênticos Edward Galland, David Kellman, and Robert Shafran. Os três se reencontraram por acaso nos anos 1980 — Foto: Reprodução/IMDb

Quando tinha 19 anos, Robert Shafran havia ingressado na Universidade de Sullivan, em Nova Iorque. Mesmo sendo um calouro que nunca havia pisado no prédio, Robert era constantemente abordado por funcionários e demais universitários que o recebiam calorosamente sem nem ao menos conhecê-lo. Na verdade, estas pessoas o confundiam com outro aluno, Eddy Galland, veterano da instituição. Ao enxergarem um ao outro pela primeira vez, os dois se reconheceram como irmãos gêmeos. "Os olhos dele eram os meus olhos", disse Robert em uma entrevista à BBC em 2018.

Ainda no mesmo ano da descoberta, o caso estampou as manchetes da imprensa. Foi por meio dos jornais que a história chegou à David Kellman, que via em Robert e Eddy semelhanças com ele mesmo. David então entrou em contato com os gêmeos, que agora descobriram ser trigêmeos. A popularidade do reencontro rendeu aparições na TV e até em uma participação no filme Procura-se Susan Desesperadamente (1985), estrelado por Madonna. Com a felicidade do reencontro, entretanto, veio a curiosidade de saber o que havia acontecido para que o trio de irmãos tivesse sido separado.

Robert, Eddy e David buscaram ajuda dos seus pais adotivos, que também não sabiam da separação dos irmãos. A descoberta das três famílias foi surpreendente. Os trigêmeos foram desunidos propositalmente logo após o nascimento para participarem de um estudo pseudocientífico onde seriam analisadas o desenvolvimento dos três irmãos em condições sociais, econômicas e culturais em ambientes diferentes. A pesquisa foi realizada sem o consentimento de nenhum dos pais adotivos.

4 de 4 Os irmãos David Kellman e Robert Shafran, presentes na première de Três Gêmeos Idênticos no Festival de Sundance — Foto: Reprodução/IMDb Os irmãos David Kellman e Robert Shafran, presentes na première de Três Gêmeos Idênticos no Festival de Sundance — Foto: Reprodução/IMDb

O responsável pelo estudo era o cientista austríaco Peter Neubauer, que na época trabalhava em um instituto chamado Child Development Center. O órgão agiu em conluio com a extinta agência de adoção Louise Wise, que deliberadamente não informou a nenhum dos pais a origem dos trigêmeos. Na época, quando perguntada pelos pais dos jovens sobre a iniciativa, a agência teria alegado sobre a dificuldade em encontrar famílias dispostas a adotar três irmãos de uma só vez. Após a adoção, pessoas ligadas ao Child Development Center seguiam cada um dos irmãos para coletar dados sobre o crescimento deles.

A descoberta causou transtornos pessoais na vida de Edward Galland, David Kellman e Robert Shafran. A relação entre os trigêmeos, que antes era de alegria, passou a ser cada vez mais distante. Em 1995, Edward "Eddy" Galland cometeu suicídio, ato que separou ainda mais os irmãos restantes. Posteriormente, os dois tiveram acesso aos dados do estudo e decidiram mantê-los no anonimato. Isso até os anos 2010, quando o diretor Tim Wardle procurou os gêmeos restantes para recontar a história em um documentário.