Trubberbrook e Sudden Strike 4 serão jogos grátis do Xbox em março

Trübberbook e Sudden Strike 4 - Complete Edition serão alguns dos jogos grátis de março do Games with Gold, promoção para assinantes da Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate. Além dos games de puzzle e estratégia de guerra, a oferta ainda trará um título bônus: Lamentum, terror de sobrevivência com gráficos pixelados desenvolvido pela Obscure Tales. Confira, a seguir, mais detalhes sobre cada um dos jogos oferecidos no próximo mês no console da Microsoft, como enredo, gameplay e datas em que ficarão disponíveis para serem baixados por usuários.