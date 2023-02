O filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo chega ao catálogo do Amazon Prime Video nesta sexta-feira (24), conforme anunciado pela plataforma de streaming no dia 17 de fevereiro. Com roteiro e direção de Dan Kwan e Daniel Scheinert, o longa-metragem tornou-se popular entre o público espectador e a crítica, destacando-se como a mais nova sensação da temporada de premiações do cinema de 2023. Estrelado por Michelle Yeoh, o filme pula de gênero em cada cena, explorando o "inesperado", indo da comédia à ficção científica em uma trama narrada no multiverso.

2 de 2 Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo teve 14 indicações no Critics Choice Awards 2023 — Foto: Divulgação/A24 Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo teve 14 indicações no Critics Choice Awards 2023 — Foto: Divulgação/A24

Com duas horas e vinte minutos de duração, a obra cinematográfica foi distribuída aqui no Brasil pela Diamond Films e seu lançamento oficial em território nacional ocorreu em junho de 2022. Selecionado ao Oscar 2023 em 11 categorias, liderando as indicações ao prêmio este ano, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo ainda foi o grande vencedor do Critics Choice Awards 2023, que, com 14 indicações, acabou levando cinco prêmios, incluindo o de melhor filme.

Já na cerimônia do Globo de Ouro deste ano, a produção venceu em duas categorias, sendo elas a de Melhor ator coadjuvante para Ke Huy Quan e Melhor atriz de comédia ou musical pela performance de Michelle Yeoh.

Sucesso entre o público e aclamado pela crítica, o filme teve uma ótima recepção, principalmente nos sites agregadores, como é o caso do IMDb, com nota 8 em média de 336 mil avaliações. Já no Rotten Tomatoes, o projeto cinematográfico tem um índice de aprovação de 95% com base em 375 reviews da crítica e uma pontuação de 88% em relação à audiência. Segundo o consenso do site em questão, "liderado por uma excelente Michelle Yeoh, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo faz jus ao seu título com um ataque habilmente calibrado aos sentidos."

Conheça o filme

A trama de Tudo em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo acompanha a imigrante chinesa Evelyn Wang. Além de estar sobrecarregada com o trabalho em sua lavanderia à beira da falência, ela ainda precisa lidar com outros problemas de sua vida pessoal, incluindo o péssimo relacionamento com a filha Joy, um casamento nada funcional com seu marido e uma relação conturbada com o pai extremamente crítico.

Além disso, a protagonista também terá que enfrentar a auditora da Receita Federal. É nesta reunião com a burocrata Deirdre que Evelyn se vê encurralada pelas limitações linguísticas e a falta de paciência da funcionária, até que, de repente, uma fenda no multiverso se abre e tudo muda completamente.