Tudo sobre Galaxy Z Fold 4: ficha técnica, preço e lançamento

O Galaxy Z Fold 4 é o celular dobrável de ponta da Samsung . O modelo é indicado para quem procura um smartphone com a estética diferente, usuários que necessitam editar fotos e vídeos, além do público gamer. O telefone contempla o processador Snapdragon 8 Plus Gen 1, que deve permitir desempenho de excelência. A ficha técnica ainda apresenta disponibilidade da rede 5G e arranjo fotográfico com cinco câmeras ao todo.

O smartphone da Samsung desembarcou no Brasil em agosto de 2022 com o valor de mercado de R$ 12.799. Atualmente, o telefone é comercializado na faixa de R$ 9.950 — redução de R$ 2.849 — na Amazon, nas cores creme, grafite e preto. Explore todos os detalhes das configurações do aparelho nas linhas a seguir.

Ficha técnica do Galaxy Z Fold 4

Tamanho da tela: 7,6 polegadas (interna) e 6,2 polegadas (externa)

Resolução da tela: 2176 x 1812 pixels (interna) e 2316 x 904 pixels (externa)

Painel da tela: AMOLED Dinâmico 2X

Câmeras: principal de 50 MP, ultra wide de 12 MP e teleobjetiva de 10 MP

Câmera frontal: 10 MP e 4 MP

Sistema: Android 12

Processador: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

Memória RAM: 12 GB

Armazenamento: 256 GB, 512 GB ou 1 TB

Cartão de memória: sem suporte

Capacidade da bateria: 4.400 mAh

Telefonia: Dual SIM (nano SIM)

Peso: 263 gramas

Dimensões: desdobrado – 155,1 x 130,1 x 6,3 mm

Cores: creme, grafite e preto

Anúncio e lançamento: agosto de 2022

Preço de lançamento: R$ 12.799

Preço atual: R$ 9.950

Tela e design

O Galaxy Z Fold 4 dispõe de uma tela gigantesca com 7,6 polegadas no painel externo e 6,2 no interno. A Samsung apresenta a proporção de 23:9, cuja proposta deve permitir maior ergonomia para os usuários do Galaxy. A resolução do display interno conta com resolução QXGA+ (2.176 x 1.812 pixels), enquanto no externo oferece HD+ (2.316 x 904).

Outro ponto de destaque do dispositivo é a taxa de atualização de 120 Hz, recurso que garante transição eficiente nas imagens. Na prática, a experiência mais nítida traz fluidez sem que o display deixe rastros ao longo dos movimentos durante a exibição de jogos e filmes. O aparelho ainda apresenta o AMOLED Dinâmico 2X como tecnologia do painel, de modo a permitir contrastes profundos e visualização mais nítida das cores.

Em relação à proteção, o Z Fold oferece a certificação IPX8, que permite ao aparelho ficar em contato com a água sob uma profundidade de até 1,5 m por 30 minutos. Já o revestimento é feito por Gorilla Glass Victus Plus na tela externa. A Samsung recebeu diversos elogios em testes de resistência e durabilidade.

Quanto ao design, a linha Z Fold revela as câmeras externas alinhadas na vertical, enquanto camufla a lente de selfies, presente na tela interna. A outra câmera de selfies, por sua vez, fica presente na parte de fora, alocada em um pequeno entalhe.

Câmeras

O arranjo fotográfico certamente é um dos destaques do Galaxy Z Fold 4. Inclusive, a fabricante sul-coreana investiu bastante no conjunto de lentes em relação ao modelo da geração anterior. Com isto, o dispositivo aumentou o tamanho dos sensores. Ao todo, o smartphone apresenta um conjunto de cinco lentes. A câmera principal traz uma resolução de 50 MP.

O Galaxy Z Fold 4 dispõe de um arranjo de cinco câmeras:

Principal de 50 MP (f/1.8)

Ultra wide de 12 MP (f/2.2)

Teleobjetiva de 10 MP (f/2.4)

Frontal (externa) de 10 MP (f/2.2)

Frontal (interna) de 4 MP (f/1.8)

O celular da Samsung conta com o zoom óptico de 3x, quando não há perda de qualidade. Caso o usuário precise aproximar mais, pode usar o zoom digital. O aparelho ainda revela estabilização ótica e otimizações por meio da inteligência artificial.

Quanto aos vídeos, a fabricante sul-coreana traz disponibilidade para o usuário filmar simultaneamente diversos ângulos. O dispositivo grava em até 8K em 24 fps, ou 4K em até 60 fps. O telefone ainda conta com estabilização de vídeo e slow motion.

Desempenho e armazenamento

Outro ponto de destaque do Galaxy fica por conta do processador Snapdragon 8 Plus Gen 1, que obteve excelente performance ao conquistar nove de dez lugares no ranking de celulares mais potentes do mundo em julho de 2022, segundo a AnTuTu. Ao todo, ele apresenta oito núcleos de até 3,19 GHz. O usuário deve encontrar um telefone com performance de excelência que foi pensado para realizar multitarefas sem engasgos.

Sobre o armazenamento, o modelo da linha Z traz versão única de memória RAM com 12 GB, mas conta com três opções de armazenamento: 256 GB, 512 GB ou 1 TB. No entanto, o dobrável não permite a possibilidade de expansão de memória por meio do cartão microSD.

Bateria

O Galaxy Z Fold 4 traz bateria de 4.400 mAh ao usuário. A Samsung ainda investiu em algumas otimizações de software que têm contribuído para que a carga dê mais autonomia ao aparelho. Vale destacar que a taxa de atualização de tela variável possibilita que os telefones não consumam tanta energia em comparação aos smartphones que utilizam os 120 Hz em tempo integral.

De acordo com a Samsung, o smartphone deve garantir ao usuário 20 horas de reprodução de vídeo, 72 horas de reprodução de áudio e 16 horas utilizando a internet na velocidade 4G. Ainda segundo a fabricante, o Galaxy permite carregar metade da bateria em apenas 30 minutos.

Quanto às possibilidades de carregamento, o aparelho apresenta diversas opções, como a maneira tradicional via cabo USB, wireless ou carregamento reverso, quando um celular disponibiliza energia para o outro por indução.

Sistema operacional

O Galaxy Z Fold 4 traz o Android 12L nas configurações de fábrica. Esta versão do sistema operacional do Google foi feita conceitualmente pensando na experiência do usuário em dispositivos móveis de tela grande, como os tablets e smartphones dobráveis.

Sobre a interface, ele permite recursos como duas colunas na aba de notificações. Neste sentido, é possível ver as configurações rápidas de um lado e do outro o conteúdo da notificação, ocorrendo uma divisão vertical. Outro destaque é uma barra de tarefas na parte inferior, que possibilita que o usuário use o aparelho em modo multitarefa.

Recursos extras

Quanto à conectividade, o dispositivo investe em 5G, tecnologia que representa o futuro da internet. A rede começa a integrar as capitais do Brasil. O Wi-Fi 6 também marca presença na ficha técnica do aparelho. Além disto, o Galaxy apresenta uma versão de Bluetooth 5.2, deixando a conexão mais rápida e intuitiva. O telefone não conta com a presença da entrada P2 para fones de ouvido, reservando espaço apenas para a saída USB-C, que divide espaço com carregador.

A linha Z Fold traz disponibilidade para a S Pen, canetinha inteligente que interage com a tela estendida. O acessório oferece funcionalidades extras, como fazer anotações durante a exibição de conteúdo audiovisual ou localizar o dispositivo em caso de perda. Finalmente, o dispositivo ainda apresenta Leitor de impressão digital e NFC, que traz a possibilidade de realizar pagamentos por aproximação.

Preço e disponibilidade

O Galaxy Z Fold 4 chegou ao mercado nacional em agosto de 2022 com o preço sugerido a partir de R$ 12.799. Atualmente, o aparelho é encontrado no site da Amazon por R$ 9.950 – desconto de R$ 2.849. No geral, ele é oferecido com quatro opções de cores: creme, vinho, grafite e preto.

