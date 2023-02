TV Box 4K: quatro modelos homologados para comprar no Brasil

Os aparelhos de TV Box podem ser opções interessantes para quem possui uma TV que não é smart ou mesmo para modelos de smart TVs que contam com sistemas operacionais mais limitados. Os dipositivos, que aparecem no varejo online brasileiro por valores a partir dos R$ 210, podem acessar serviços online e contam com sistemas operacionais variados para todos os tipos de usuários.

Embora existam muitas ofertas desse tipo de aparelho no mercado brasileiro, é preciso ficar atento quanto a regularidade do dispositivo, já que a Anatel vem procurando inibir o uso de aparelhos não homologados. Além de poder ser utilizado para pirataria, um produto ilegal representa um perigo para as informações de seus usuários. A seguir, o TechTudo apresenta quatro opções de TV Box homologadas com suporte à resolução 4K para você aprimorar a experiência com sua TV.

1 de 1 Aquário STV-3000 é opção de TV Box de entrada com sistema Android — Foto: Reprodução/Amazon Aquário STV-3000 é opção de TV Box de entrada com sistema Android — Foto: Reprodução/Amazon

O Aquário STV-3000 é uma opção de entrada que, mesmo tendo algumas limitações, promete ser uma muito versátil para quem não está disposto a investir muito em um equipamento do segmento. O aparelho conta com sistema operacional Android 7.1, que não é dos mais recentes, mas deve ter compatibilidade com os principais serviços de streaming, além é de dar acesso à gigantesca biblioteca de apps da Google Play Store.

O aparelho da Aquário é equipado com um processador Amlogic S905W (quad-core) e 1 GB de RAM, tendo ainda 8 GB de espaço para instalação de apps (expansível). Além disso, o dispositivo oferece conectividade Wi-Fi apenas em 2,4 GHz, porta Ethernet (cabo de rede), duas portas USB 2.0, uma saída HDMI, uma entrada para cartões microSD, saída óptica e saída AV.

Produto desta matéria | TechTudo QUALIDADE Aquario STV-3000 R$ 229 IR À LOJA

Todas as ofertas de Aquario STV-3000 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. QUALIDADE Aquario STV-3000 R$ 229 IR À LOJA

O aparelho da Amazon é um dos queridinhos no segmento, sendo uma das opções mais procuradas no mercado. O modelo tem um formato mais compacto, sendo uma espécie de pen drive com conexão HDMI. Ele traz um processador quad-core de 1,7 GHz e 512 MB de RAM, o que promete ser o suficiente para executar o Fire OS, sistema baseado em Android utilizado no dispositivo. O armazenamento total é de 8 GB, não sendo possível expandir com um cartão microSD.

O Fire Stick 4K conta ainda com uma interface intuitiva, tendo acesso rápido aos principais serviços de streaming, e também é compatível com a assistente Amazon Alexa, que pode receber comandos de voz diretamente pelo controle e controlar outros aparelhos smart de sua casa. O Fire Stick 4K oferece ainda compatibilidade com o Dolby Atmos, para mais imersão sonora, além de suporte a HDR, o que promete aprimorar a qualidade de imagem cores mais vivas e contraste. O Fire Stick 4K oferece conectividade Wi-Fi dual-band (2,4 e 5 GHz).

Produto desta matéria | TechTudo ALTA RESOLUÇÃO Fire TV Stick 4K R$ 449 IR À LOJA

Todas as ofertas de Fire TV Stick 4K × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ALTA RESOLUÇÃO Fire TV Stick 4K R$ 449 IR À LOJA

O aparelho da ZTE tem um acabamento mais simples e, assim como a solução da Aquário apresentada anteriormente, o formato de “caixinha”, característica comum a este tipo de equipamento. O ZT866 é mais uma solução que utiliza o sistema operacional Android, em sua versão 11, sendo assim uma opção um pouco mais moderna e que tende a ter maior compatibilidade com recursos e apps.

O aparelho é equipado com um processador Cortex A35 (quad-core) e oferece 2 GB de RAM. O ZT866 conta ainda com entrada para cabos de rede, além de conectividade Wi-Fi dual-band. Há também funcionalidade de Chromecast embutido, o que vai permitir que você espelhe e conecte outros dispositivos Android que estejam na mesma rede de uma maneira mais simples. O armazenamento do dispositivo oferece 8 GB de espaço não expansível.

Produto desta matéria | TechTudo TV BOX ZTE ZT866 R$ 439 IR À LOJA

Todas as ofertas de ZTE ZT866 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. TV BOX ZTE ZT866 R$ 439 IR À LOJA

O set-top box da Apple é uma solução premium que, em sua terceira geração, promete oferecer muito desempenho com seu processador A15 Bionic, além de qualidade de imagem com suporte a Dolby Vision e HDR10+. O equipamento utiliza o sistema tvOS da Apple, o que faz com que seja compatível com a Siri, além de trazer muitos dos recursos presentes no IOS, sistema para dispositivos móveis da fabricante.

O aparelho traz uma saída de vídeo HDMI 2.1, porta Ethernet Gigabit, conectividade Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0, prometendo assim muita velocidade para a conexão. O controle minimalista é compatível com comandos de voz e o aparelho oferece ainda compatibilidade com diversos formatos de vídeo, áudio e imagens. Para quem já utiliza o ecossistema da Apple, talvez o Apple TV seja uma opção a se considerar, principalmente pela integração com os demais serviços online da maçã.

Produto desta matéria | TechTudo APPLE Apple TV 4K - 128 GB (3ª geração) R$ 1.609 IR À LOJA

Todas as ofertas de Apple TV 4K - 128 GB (3ª geração) × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. APPLE Apple TV 4K - 128 GB (3ª geração) R$ 1.609 IR À LOJA