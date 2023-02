Twitter caiu? Relatos apontam instabilidade na rede social

O Twitter caiu e está fora do ar para usuários de diferentes partes do mundo na tarde desta quarta-feira (15). A rede social apresenta problemas para carregar novas publicações. Dados do Downdetector, site que monitora o status de serviços digitais, indicam que as queixas sobre a instabilidade começaram por volta das 16h e já acumulam mais de 170 notificações. A causa da falha, que se manifesta principalmente no aplicativo do microblog para Android e iPhone (iOS), ainda é desconhecida.