Uber revela itens mais esquecidos em viagens no Carnaval; veja a lista

O Uber , aplicativo de corridas disponível para Android e iPhone ( iOS ), divulgou, nesta quinta-feira (16), os itens que foram mais esquecidos no Carnaval de 2022. Esta é a sétima vez que a empresa faz esse levantamento, que já é uma tradição por concentrar o maior número de objetos esquecidos durante as viagens. Entre os itens mais esquecidos, há pertences pessoais, como celulares e bolsas, e utensílios incomuns, como carta de pedido de casamento e materiais para fazer churrasco. A seguir, confira a lista completa e saiba o que fazer caso você esqueça alguma coisa no Uber.

Uber: veja quais foram os itens mais esquecidos no Carnaval de 2022

Segundo a empresa, o período do Carnaval "sempre foi a época em que há o maior número de itens esquecidos durante as viagens". O motivo disso? "[Os] usuários acabam focando mais na folia e deixando para trás alguns de seus pertences pessoais e de apetrechos utilizados durante as comemorações".

O levantamento aponta um fator comum em praticamente todos os anos: celulares, bolsas e carteiras são os principais itens esquecidos no período do Carnaval, aparecendo em todos os sete levantamentos feito pela empresa no Brasil. Desta vez, no entanto, alguns outros apetrechos chamam a atenção. Abaixo, veja as duas listas.

Itens tradicionais mais esquecidos:

Celular Bolsa Carteira Chave Roupas Óculos Fone de ouvido Livros Relógio e acessórios de beleza Identidade

Itens inusitados mais esquecidos:

Carta com pedido de casamento Aliança Carne e espeto para churrasco Gravata de papelão Presunto com rapadura Convite de formatura Porquinha rosa que ronca Uniforme de trabalho Bengala Bebê conforto

Como recuperar um objeto esquecido no Carnaval?

A Uber disponibiliza algumas maneiras para recuperar um item esquecido durante a viagem. Uma delas é o contato direto com o motorista por meio do telefone, através do próprio app. Para isso, siga até “Suas Viagens” dentro do aplicativo e escolha a viagem em que o objeto foi deixado. Em seguida, toque em “Itens perdidos” e posteriormente em “Entrar em contato com meu motorista sobre um item perdido”. Ao deslizar para baixo, digite o número de telefone para o condutor te ligar e, então, toque em enviar.

No caso do item perdido ser o próprio celular, basta acessar o site de ajuda da Uber e fazer o login com a sua conta. Dentro do menu “Problemas com uma viagem específica e reembolsos”, vá em “Itens Perdidos” e, depois, em “Entrar em contato com o motorista sobre um objeto perdido” e digite o número de telefone de um parente ou amigo. Assim, o usuário será conectado ao motorista para confirmar se o item foi encontrado e combinar melhor dia e horário para recuperá-lo. Caso o condutor não atenda a ligação, descreva o item e informações para contato através de um recado na caixa postal.

Como recuperar um item esquecido no Uber pelo computador

Para os casos em que o usuário não consiga contato com o motorista em até 24 horas após a viagem, o procedimento correto é entrar em contato diretamente com a Uber, que fará a conexão com o motorista. O procedimento é também é feito dentro do site de ajuda da Uber, indo na aba “Entrar em contato com a Uber sobre um item perdido”.

