Valorant: FURIA bate a T1 e avança no LOCK//IN São Paulo

A FURIA superou a T1 e segue viva no VCT LOCK//IN São Paulo , torneio internacional de Valorant . A equipe brasileira, apesar de um começo ruim, foi bem superior ao time sul-coreano durante a série melhor de três partidas (MD3). O jogador Douglas "dgzin" Silva, em especial, foi aquele que mais se sentiu confortável no palco, colecionando muitos abates e presenteando a torcida com excelentes jogadas nos dois mapas disputados. Sem grandes sustos, a FURIA fechou a série em um tranquilo 2–0, parciais de 13–7 na Pearl e 13–5 na Icebox.

Com a vitória, a FURIA volta a jogar no domingo (26) às 17h, no horário oficial de Brasília. O confronto será contra a Fnatic, o time que eliminou a Sentinels, dos brasileiros Gustavo "Sacy" Rossi e Bryan "pANcada" Luna. Vale ressaltar que você pode assistir aos jogos nos canais oficiais do Valorant na Twitch e no YouTube. A seguir, veja como foi a série entre FURIA e T1.

Mapa 1 (Pearl)

A primeira metade da Pearl foi equilibrada entre ambas as equipes. Para começar, a T1 dominou o pistol, evitando até o plant da FURIA, e logo abriu 2–0. Embora os brasileiros tenham assegurado a rodada bônus, a equipe sul-coreana se mostrou superior em confrontos diretos, em especial graças à mira firme de Byeon "Munchkin" Sang-beom (Astra) e de Lee "Carpe" Jae-hyeok (Sova). Com o 4–1 no marcador, a FURIA se viu obrigada a realizar uma pausa tática para se reinventar no mapa. A decisão resultou no domínio dos brasileiros nas próximas cinco rodadas, com destaque para um fenomenal 4k de Douglas "dgzin" Silva (Neon). A T1 só veio a se recuperar na reta final dessa metade, aproveitando de um erro da FURIA em um after plant e empatando o mapa em 6–6.

No lado defensivo, a FURIA se mostrou muito mais confortável e logo abriu 8–6 com o pistol e o anti-eco. Ha "Sayaplayer" Jung-woo (Jett) tentou colocar sua equipe de volta ao jogo com uma boa vitória na rodada bônus da T1. Entretanto, foi apenas um pequeno susto para a torcida brasileira. Além de dgzin (Neon), Gabriel "qck" Lima (Cypher) e Leonardo "mwzera" Serrati (Fade) também tiveram um grande impacto nessa defesa da FURIA e ajudaram sua equipe a conquistar uma tranquila vitória por 13–7 no mapa de escolha do time adversário.

Mapa 2 (Icebox)

Na Icebox, a FURIA iniciou seus trabalhos sabendo aproveitar de seu mapa de escolha. Com boas leituras da T1 e mais uma bateria de boas jogadas de Douglas "dgzin" Silva (Jett), a FURIA logo abriu 3–0. O time da Coreia do Sul só saiu do zero na primeira rodada em que jogou com armamento superior e encontrou o espaço para a reação. No entanto, na rodada seguinte, Gabriel "qck" Lima (Sage) estava atento para punir a movimentação adversária, encontrar um 3k e abrir o caminho para o 4–1 no marcador. Quando a FURIA chegou ao 5–1, uma longa pausa técnica começou, e os espectadores pouco entenderam as razões a princípio.

Após alguns minutos, a organização do LOCK//IN avisou que a pausa foi motivada por conta de um uso ilegal da habilidade Nanoenxame (C) da agente Killjoy. O jogador que utilizou do exploit foi Khalil "Khalil" Schmidt, da FURIA. Como resultado, a T1 ganhou um ponto no placar da Icebox, ficando 5–2 para o recomeço da partida. Finalizada a pausa técnica, a equipe sul-coreana voltou mais focada, mas a FURIA ficou com as últimas rodadas dessa metade para ficar com a vantagem em 7–5 nessa defesa.

Mesmo com a virada de lado, a superioridade da FURIA continuou. No segundo pistol, Matheus "mazin" Araújo (Viper) levou tranquilidade para sua equipe ao encontrar um 3k na rodada. No bônus da T1, com o 9–5 no placar, foi a vez de Gabriel "qck" Lima (Sage) abrir o caminho para a FURIA chegar ao décimo ponto e ficar em posição confortável, tanto no placar como na economia, para fechar a Icebox. Assim, os brasileiros conquistaram a vitória com um largo 13–5 e estarão na próxima fase do LOCK//IN.

