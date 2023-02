Valorant: FURIA perde para a Fnatic e dá adeus ao VCT LOCK//IN São Paulo

A FURIA perdeu para a Fnatic neste domingo (26) e foi eliminada do VCT LOCK//IN São Paulo , torneio internacional de Valorant . A série melhor de três partidas (MD3) foi válida pela segunda rodada do Grupo Ômega e se destacou pelo enorme equilíbrio entre os esquadrões, além de todo barulho feito pela torcida brasileira no Ginásio do Ibirapuera. Apesar de uma excelente atuação por parte da equipe da FURIA, a Fnatic voltou a contar com mais um dia inspirado de Nikita "Derke" Sirmitev, decisivo nos momentos que mais sua equipe precisava e crucial para assegurar o 2–0, parciais de 18–16 na Haven e 13–9 na Ascent.

Com o resultado, os brasileiros foram eliminados entre os 16 melhores do LOCK//IN, enquanto a Fnatic avançou à terceira rodada do Grupo Ômega para encarar outro time das Américas, a 100 Thieves. Esse duelo acontece nesta segunda-feira (27) às 17h, no horário oficial de Brasília, com transmissão dos canais oficiais do Valorant na Twitch e no YouTube. A seguir, confira como foi a partida entre FURIA e Fnatic.

1 de 3 FURIA fez grande duelo contra a forte Fnatic, mas caiu por 2–0 e está fora do VCT LOCK//IN São Paulo — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games FURIA fez grande duelo contra a forte Fnatic, mas caiu por 2–0 e está fora do VCT LOCK//IN São Paulo — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Mapa 1 (Haven)

Era mapa de escolha dos europeus, mas quem ditou o ritmo no começo do duelo foi a FURIA, na defesa. Leonardo "mwzera" Serrati (Skye) chegou na Haven muito focado e liderou sua equipe no pistol e no anti-eco, abrindo 2–0. Embora a Fnatic tenha vencido na rodada bônus, ela se mostrou com dificuldades de lidar com a composição brasileira, em especial com o Harbor de Matheus "mazin" Araújo, e optou por uma pausa tática. A decisão funcionou, principalmente após um clutch 2v5 de Nikita "Derke" Sirmitev (Jett) e Timofey "Chronicle" Khromov (Breach). A Fnatic emplacou uma boa sequência de vitórias e só parou na última rodada dessa metade, encerrada em 8–4 para os europeus.

Na virada de lados, a FURIA voltou a emplacar pistol e anti-eco e teve a chance de acabar com a economia da Fnatic na rodada bônus. Entretanto, o turco Emir "Alfajer" Beder (Killjoy) frustrou as intenções brasileiras com dois abates espetaculares enquanto saltava e colocou o placar em 9–6.

A equipe do Brasil se destacou em ótimas jogadas de mwzera (Skye) e de Douglas "dgzin" Silva (Jett) e conseguiu forçar a prorrogação em 12–12. O resultado na Haven ficou em aberto no overtime, mas melhor para a Fnatic no final, com vitória por 18–16.

2 de 3 Derke voltou a ser o principal nome da Fnatic no VCT LOCK//IN São Paulo — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games Derke voltou a ser o principal nome da Fnatic no VCT LOCK//IN São Paulo — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Mapa 2 (Ascent)

O mapa mudou, mas a forma com que o duelo começou, não. A FURIA seguiu 100% nos rounds pistols e abriu o 2–0, enquanto a Fnatic assegurou seu primeiro ponto em sua rodada melhor armada. Os brasileiros conseguiram abrir o 4–1, com destaque para o clutch da dupla Leonardo "mwzera" Serrati (Sova) e Douglas "dgzin" Silva (Jett).

Porém, além de Nikita "Derke" Sirmitev (Jett) sendo decisivo, Leo "Leo" Jannesson (Sova) segurou sozinho três jogadores da FURIA em uma rodada que ocorria após pausa tática brasileira. A derrota afetou bastante a FURIA, que viu a Fnatic emplacar sete rodadas seguidas e fechar essa metade com a vantagem em 8–4.

3 de 3 FURIA não conseguiu aproveitar do mapa de escolha, foi derrotada por e deu adeus para a competição — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games FURIA não conseguiu aproveitar do mapa de escolha, foi derrotada por e deu adeus para a competição — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

A sequência dos europeus só poderia ser quebrada no pistol. Dessa vez na defesa, FURIA voltou a se mostrar confortável na rodada com pistolas e manteve seu 100% de aproveitamento. Boas leituras do ataque dos europeus fizeram os brasileiros chegarem ao empate em 8–8.

Contudo, no possível ponto da virada da FURIA, Jake "Boaster" Howlett (Omen) surpreendeu com uma passagem pelo meio, frustrou os planos brasileiros e colocou sua equipe à frente no placar de novo. Na rodada seguinte, o mesmo Boaster (Omen) segurou três brasileiros no after plant pelo ponto B e complicou a situação da FURIA. A Fnatic soube administrar sua vantagem e fechou a Ascent em 13–9.