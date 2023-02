Valorant: LOUD supera a Karmine Corp e segue no VCT LOCK//IN São Paulo

A LOUD venceu a Karmine Corp e está nas quartas de final do VCT LOCK//IN São Paulo , torneio internacional de Valorant . A série melhor de três partidas (MD3), ocorrida nesta sexta-feira (17), voltou a mostrar que a atual campeã mundial ainda está com a mira bastante afiada, mesmo com as mudanças realizadas em sua lineup. A Karmine Corp assustou em alguns momentos, principalmente com as ótimas jogadas de Nabil "Nivera" Benrlitom, mas a LOUD não decepcionou a torcida brasileira no Ginásio do Ibirapuera e conquistou a vitória por 2–0, parciais de 13–10 na Pearl e 13–8 na Split.

O próximo compromisso da LOUD está marcado para o domingo (19) às 14h, no horário oficial de Brasília. Sua adversária será a norte-americana NRG, que conta com três ex-jogadores da OpTic Gaming, equipe que fez com a LOUD a maior rivalidade do competitivo do FPS durante o ano de 2022. Lembrando que os jogos são transmitidos nos canais oficias do Valorant na Twitch e no Youtube. Veja, a seguir, os destaques do duelo entre LOUD e KC.

1 de 3 LOUD está nas quartas de final do VCT LOCK//IN 2023 após vitória sobre a francesa Karmine Corp — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games LOUD está nas quartas de final do VCT LOCK//IN 2023 após vitória sobre a francesa Karmine Corp — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Mapa 1 (Pearl)

A LOUD, no ataque, focou suas ações no ponto B. O ótimo uso de recursos, execução bem trabalhada nos after plants e a uma atuação inspirada de Felipe "Less" Basso (Viper) renderam ao time brasileiro tranquilidade nesse começo de Pearl, abrindo 4–0 no marcador. O primeiro ponto da Karmine veio no momento em que a LOUD mudou seu foco para o ponto A, buscando evitar a Operator de Nabil "Nivera" Benrlitom (Omen), que acabou enganando os brasileiros e assegurando a primeira rodada de sua equipe. Adil "ScreaM" Benrlitom (KAY/O), embora discreto, conseguiu somar na reta final deste half e diminuir o prejuízo da KC. No entanto, Arthur "tuyz" Vieira (Harbor) interrompeu a sequência da KC ao vencer muitos duelos importantes e garantiu o 8–4 da LOUD nesta metade.

Na virada de lados, foi a vez de Ryad "Shin" Ensaad (Fade) fazer a diferença, emplacar um 4K no pistol e abrir o espaço para a KC iniciar uma recuperação. Porém, em sua rodada bônus, a LOUD puniu bem equipe adversária ao impedir o plant e levou o placar até 9–6. Principal nome da KC, Nivera (Omen) não deixou a Pearl ser um passeio para os brasileiros e levou drama para o duelo, em especial com seus disparos de Operator. Por sorte, a LOUD acordou bem a tempo e, para a alegria da torcida no Ginásio do Ibirapuera, fechou o mapa em 13–10.

2 de 3 Apesar de alguns sustos, sendo a maioria causada por Nivera, a LOUD se mostrou bastante superior na Pearl e abriu 1–0 na série — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games Apesar de alguns sustos, sendo a maioria causada por Nivera, a LOUD se mostrou bastante superior na Pearl e abriu 1–0 na série — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Mapa 2 (Split)

Para o segundo duelo, surgiu pela primeira vez no LOCK//IN o mapa Split. Embora tenha sido escolha da Karmine, quem ditou o ritmo da partida foi a LOUD. No primeiro pistol, uma ida rápida para o ponto A e uma marcação perfeita no after plant para levar a rodada. No round bônus da KC, Erick "aspas" Santos (Jett) quase buscou um milagre com o uso de sua Tormenta de Aço e só não quebrou a economia adversária, pois Alexis "Newzera" Humbert (Breach) teve sangue frio no 1v1 decisivo. No entanto, a LOUD seguiu superior, e Aspas (Jett) ainda devolveu o 1v1 contra Newzera (Breach) para sua equipe abrir o 5–1. A KC só veio a acordar na reta final para diminuir o prejuízo ao placar de 8–4.

No pistol da segunda metade, Nabil "Nivera" Benrlitom (Astra) voltou a dar muito trabalho para os brasileiros e quase assegurou esse ponto para a KC, mas Felipe "Less" Basso (Viper) o derrubou no 1v1 final. A derrota, no entanto, não abalou a KC, que buscou a vitória no econômico da rodada seguinte e passou a punir com autoridade a defesa brasileira. Com o 9–7 no marcador, a LOUD optou pelo pause para tentar encaixar sua defesa. A decisão foi acertada, e a KC não teve mais o mesmo domínio na Split. Os brasileiros chegaram ao match point após um brilhante retake de Aspas (Jett) e Matias "Saadhak" Delipetro (Raze) e confirmou a vitória logo em seguida em 13–8.

3 de 3 LOUD utiliza bem de um pause, encerra domínio da KC pelo lado atacante da Split e garante sua vaga nas quartas de final do LOCK//IN — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games LOUD utiliza bem de um pause, encerra domínio da KC pelo lado atacante da Split e garante sua vaga nas quartas de final do LOCK//IN — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games