Valorant: LOUD vence a Gen.G e avança no VCT LOCK//IN São Paulo

A LOUD superou a Gen.G Esports, nesta quarta-feira (15), e está na próxima fase do VCT LOCK//IN São Paulo , torneio internacional de Valorant . Atual campeã do mundo , a LOUD iniciava seus trabalhos com a estreia de dois jogadores, Cauan "cauanzin" Pereira e Arthur "tuyz" Vieira. Os brasileiros até sofreram um susto no primeiro mapa, onde eles iniciaram vencendo de 4–0 e sofreram uma inesperada virada para 7–4. No entanto, não demorou para os antigos e novos jogadores se acostumarem ao peso da estreia, jogarem junto da torcida e mostrarem superioridade frente à Gen.G. Apesar de uma tensa prorrogação no segundo mapa, a série fechou 2–0 para os brasileiros, parciais de 13–9 na Pearl e 14–12 na Fracture.

O resultado eliminou a equipe sul-coreana e colocou a LOUD na próxima fase, onde estão as 16 melhores equipes da competição. O próximo compromisso da equipe brasileira já está marcado e será contra a Karmine Corp na próxima sexta-feira (17) às 17h, no horário oficial de Brasília. Você poderá assistir à série nos canais oficiais do Valorant na Twitch e no YouTube. Veja, a seguir, os destaques do duelo entre Brasil e Coreia do Sul no LOCK//IN.

1 de 3 LOUD fez bela série contra a Gen.G e confirmou vitória por 2–0 — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour LOUD fez bela série contra a Gen.G e confirmou vitória por 2–0 — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour

Mapa 1 (Pearl)

As primeiras rodadas na Pearl podem ser resumidas com um nome: Erick "aspas" Santos. Com a agente Jett, o jogador brasileiro não tomou conhecimento dos adversários e colecionou abates no pistol, com Marshall e a Operator. A LOUD atropelou nesse começo, abriu 4–0 e forçou uma pausa logo cedo da Gen.G. Já quinta rodada, foi a vez da Jett adversária, Kim "Meteor" Tae-O, brilhar com um uso muito efetivo da Tormenta de Aço e interromper esse bom momento da LOUD. Não apenas interrompeu, como passou a emplacar com perfeição seu ataque e mandar nesse half da Pearl. Apenas na 12° e última rodada que os brasileiros venceram para evitar um desastre maior e deixar o 7–5 no placar para a Gen.G.

O segundo pistol era a oportunidade para os brasileiros retomarem o controle do jogo. Porém, foi a vez de Kim "Secret" Ha-jin (KAY/O) frustrar os planos da LOUD e marcar um 4K para colocar a Gen.G em situação confortável. Apenas na rodada bônus que os brasileiros buscaram a vitória, respiraram e passaram a mostrar a razão de serem os atuais campeões mundiais. Após a virada, a Gen.G quase encaixou um retake, mas os novos jogadores Cauan "cauanzin" Pereira (Skye) e Arthur "tuyz" Vieira (Harbor) deram aula de spray para garantir o round em total desvantagem. Por fim, foi a vez de Matias "Saadhak" Delipetro (Killjoy) fazer um clutch 1v2 no after plant para fechar a Pearl em 13–9.

2 de 3 cauanzin foi o MVP na Pearl, mas todos os jogadores tiveram seu momento de brilho durante a partida — Foto: Divulgação/Lance Skundrich/Riot Games cauanzin foi o MVP na Pearl, mas todos os jogadores tiveram seu momento de brilho durante a partida — Foto: Divulgação/Lance Skundrich/Riot Games

Mapa 2 (Fracture)

A Gen.G fez valer seu mapa de escolha nas primeiras rodadas. Levou o pistol, o anti-eco e ainda não teve tantas dificuldades em punir a LOUD na rodada bônus. Com o 3–0 no marcador, os brasileiros se viram em situação ruim na quarta rodada e tudo indicava que o 4–0 ocorreria, mas Cauan "cauanzin" Pereira (Breach) voltou a se mostrar muito confortável no palco do LOCK//IN e emplacou um clutch muito importante para sua equipe. A bela jogada fez toda a lineup da LOUD adquirir muita confiança e dar início à recuperação neste ataque na Fracture. Ao todo, foram oito vitórias na sequência e conquistar uma vitória de 8–4 nessa primeira metade.

Repetindo o que fez anteriormente, dessa vez no ataque, a Gen.G voltou a levar as duas primeiras rodadas da metade, levando o placar para 8–6. A necessidade para a LOUD levar o bônus era grande, mas uma boa execução de retake assegurou o nono ponto e um cenário mais tranquilo na Fracture. No entanto, a Gen.G voltou a encaixar seu ataque e, com boas leituras das rotações dos brasileiros, chegou à virada sem grandes dificuldades. No 10–9, a LOUD se viu na necessidade de usar muitas ultimates para voltar a pontuar. O jogo se equilibrou de vez, a Gen.G chegou ao map point, e a LOUD devolveu da mesma força para forçar a prorrogação em 12–12.

De volta ao ataque, cauanzin (Breach) pegou a informação, e Erick "aspas" Santos (Jett) voltou a ter o seu momento com uma jogada brilhante, que garantiu o match point em 13–12. Para finalizar, um retake calculado, com um defuse demorado, mas que foi concluído a tempo de confirmar o 14–12 e levantar a torcida no Ginásio do Ibirapuera.

3 de 3 Aspas fez seu nome nos dois mapas e foi crucial na vitória da LOUD — Foto: Divulgação/Lance Skundrich/Riot Games Aspas fez seu nome nos dois mapas e foi crucial na vitória da LOUD — Foto: Divulgação/Lance Skundrich/Riot Games