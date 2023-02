Valorant: MIBR perde para a Talon e se despede do VCT LOCK//IN São Paulo

O MIBR foi derrotado pela Talon Esports, nesta quarta-feira (15), e está eliminado do VCT LOCK//IN São Paulo, torneio internacional de Valorant . O esquadrão brasileiro tinha uma dura missão em sua estreia na competição. Apesar de o nome não ser tão conhecido, a equipe da Tailândia contratou jogadores de muita experiência em torneios internacionais. Essa experiência foi mostrada pela postura dos tailandeses em cada rodada disputada, correndo riscos bem calculados, deixando o MIBR com poucas opções e sabendo lidar com toda a pressão da torcida. No final, 2–0 para a Talon, parciais de 13–8 na Haven e 13–11 na Fracture.

Como o VCT LOCK//IN São Paulo é uma competição de eliminação simples, o MIBR se despediu do torneio logo em sua estreia, enquanto a Talon segue para encarar a Evil Geniuses no próximo sábado (18). Lembrando que a estreia da LOUD também acontece nesta quarta-feira (15) em duelo contra a Gen.G Esports (Coreia do Sul). Você pode assistir aos jogos nos canais oficiais do Valorant na Twitch e no YouTube. A seguir, confira os destaques da série entre MIBR e Talon.

1 de 3 MIBR não obteve sucesso em seu primeiro compromisso no VCT LOCK//IN 2023 e está fora do torneio — Foto: Divulgação/Lance Skundrich/Riot Games MIBR não obteve sucesso em seu primeiro compromisso no VCT LOCK//IN 2023 e está fora do torneio — Foto: Divulgação/Lance Skundrich/Riot Games

Mapa 1 (Haven)

Pela defesa, a Talon não demorou para mostrar que estava confortável na frente da torcida brasileira. No pistol, optou por abrir o caminho para o plant do MIBR, jogar pelo retake e buscar a vitória com um 4k de Thanamethk "Crws" Mahatthananuyut (Omen). Os brasileiros devolveram no econômico com um clutch de Murillo "murizzz" Tuchtenhagen (Breach) e sua Sheriff, mas não foi o bastante para adquirir o momento do jogo. A Talon se viu superior com excelentes jogadas de Panyawat "sushiboys" Subsiriroj (Killjoy) e Apiwat "GarnetS" Apiraksukumal (Raze) e soube se aproveitar bem da hesitação do MIBR em avançar aos spikesites. Assim, ficou 8–4 nessa metade para os tailandeses.

A Talon, no ataque, voltou a vencer o pistol e deixou a situação dos brasileiros um pouco mais delicada. Sem vitória no econômico dessa vez, o MIBR precisou contar com toda a habilidade de Leandro "frz" Gomes (Killjoy), o jogador que mais cresceu nessa defesa na Haven, para se manter viva no mapa. Foi quando GarnetS (Raze) voltou a aparecer para frustrar os planos do Brasil, abrindo uma rodada com dois abates e colocando a Talon no match point em 12–7. Murizz (Breach) e frz (Killjoy) fizeram um milagre na rodada seguinte para assegurar o oitavo ponto, mas a Talon viria a garantir o match point em 13–8 para abrir o 1–0 na série.

2 de 3 crws foi o nome da Haven e aquele que levou um balde de água fria para a torcida brasileira presente na arena do LOCK//IN — Foto: Divulgação/Lance Skundrich/Riot Games crws foi o nome da Haven e aquele que levou um balde de água fria para a torcida brasileira presente na arena do LOCK//IN — Foto: Divulgação/Lance Skundrich/Riot Games

Mapa 2 (Fracture)

A Talon, pela defesa, confirmou seu 100% de pistols no primeiro duelo na Fracture. Leandro "frz" Gomes (Cypher) continuou a incomodar bastante os tailandeses e ainda contou com a ajuda de Matheus "RgLM" Rodigoli (Brimstone), que queria jogo nesta Fracture após fazer uma Haven discreta. Porém, o MIBR teve dificuldades em lidar com a postura agressiva da Talon e nem mesmo uma vitória em rodada econômica ajudou a interromper o bom momento adversário. Os tailandeses aumentaram a vantagem com bom uso de recursos e ótimas leituras da rotação brasileira. O MIBR só conseguiu respirar quando mudou sua estratégia, optando por jogar na paciência e no erro da Talon. Essa atitude fez a equipe brasileira renascer e diminuir o prejuízo para 7–5.

Na virada de lados, o MIBR finalmente encerrou a sequência de vitórias da Talon nos pistols e adquiriu a confiança necessária para emplacar a virada. João "jzz" Pedro (Breach) também buscou roubar os holofotes e emplacou ótimas jogadas para manter o MIBR superior nesta defesa da Fracture. No 10–7 para os brasileiros, a Talon acordou e se reinventou para surpreender seus adversários. Com Itthirit "foxz" Ngamsaard (KAY/O) causando muitos prejuízos e Panyawat "sushiboys" Subsiriroj (Killjoy) chamando a responsabilidade em situações de clutches, a Talon chegou ao empate em 10–10. Jzz (Breach) seguiu fazendo a diferença para o MIBR, mas com uma última boa jogada de foxz (KAY/O), a Talon fechou o mapa em 13–11 e eliminou os brasileiros.

3 de 3 Talon frustrou os torcedores no Ginásio do Ibirapuera e avançou para a próxima fase — Foto: Divulgação/Lance Skundrich/Riot Games Talon frustrou os torcedores no Ginásio do Ibirapuera e avançou para a próxima fase — Foto: Divulgação/Lance Skundrich/Riot Games