Valorant: Sentinels perde para a Fnatic e é eliminada do LOCK//IN São Paulo

A Sentinels foi derrotada pela Fnatic nesta sexta-feira (24) e se despediu do VCT LOCK//IN São Paulo , torneio internacional de Valorant . O time dos brasileiros Gustavo "Sacy" Rossi e Bryan "pANcada" Luna enfrentou muitas dificuldades contra a boa equipe europeia e não conseguiu aproveitar da torcida ao seu favor no Ginásio do Ibirapuera. Apesar de uma série bastante inspirada do canadense Tyson "TenZ" Ngo, a Sentinels não encontrou formas de lidar com todo o talento do finlandês Nikita "Derke" Sirmitev, o destaque absoluto na vitória da Fnatic por 2–0, parciais de 13–6 na Haven e 13–7 na Split.

Como o VCT LOCK//IN é um torneio de eliminação simples, a Sentinels foi eliminada precocemente da competição, enquanto a Fnatic avança para encarar o vencedor de FURIA e T1. O jogo da brasileira FURIA acontece ainda nesta sexta-feira (24) às 17h, no horário oficial de Brasília, com transmissão dos canais oficiais do Valorant na Twitch e no YouTube. A seguir, veja os detalhes da série entre Sentinels e Fnatic.

Haven

A Fnatic soube aproveitar de seu mapa de escolha e deu poucas chances para a Sentinels. Para começar, o 2–0 foi alcançado pelos europeus após duas rodadas perfeitas e seis abates do destaque da partida, Nikita "Derke" Sirmitev (Jett). Pelo lado da Sentinels, Tyson "TenZ" Ngo (Jett) equilibrou o confronto com muitos abates e assegurou o empate em 2–2. No entanto, quando Derke (Jett) pegou sua Operator, a Fnatic passou a ditar o ritmo da partida e emplacar quatro rodadas em sequência, abrindo 6–2 e forçando um pause da adversária. A Sentinels esboçou uma reação após a pausa tática, mas Jake "Boaster" Howlett apareceu para quebrar esse bom momento e garantir um largo 9–3 da Fnatic.

Na virada de lados, a Sentinels, dessa vez na defesa, até encontrou duas vitórias no pistol e no anti-eco, mas alguns problemas vistos no ataque voltaram para assombrá-la. A Fnatic abusou de lurkers para surpreender os adversários, quebrou muitas das estratégias da Sentinels e se colocou em uma situação confortável no placar e em relação à economia. Timofey "Chronicle" Khromov (Breach) também quis seu destaque com um 4K em um momento que a Sentinels ainda acreditava na virada e assegurou a vitória da Fnatic em 13–6.

Split

A Fnatic praticamente repetiu o começo da Haven na Split, com duas rodadas bem controladas e apenas com a diferença que Gustavo "Sacy" Rossi (Skye) buscou pelo menos um abate para a Sentinels. Depois, a equipe norte-americana acordou, soube punir bem os avanços de Nikita "Derke" Sirmitev (Jett) e emplacou quatro pontos seguidos. A Fnatic esboçou a reação após uma pausa tática, mas Tyson "TenZ" Ngo (Sage) interrompeu o bom momento com um ótimo clutch, buscando o plant faltando menos de dois segundos para encerrar o round e confirmando a vitória em duelo 1v1 contra Derke (Jett) no after plant. Apesar da boa jogada, a Fnatic não desanimou, e essa metade ficou muito equilibrada, até fechar em 6–6.

O confronto ficou mais morno após o encerramento da primeira metade, pois a Riot Games precisou pausar o jogo para resolver alguns problemas técnicos. Retornando à segunda metade, a Fnatic confirmou o 100% de pistols na Split para iniciar seu ataque na vantagem. A situação da Sentinels piorou com uma dura derrota em sua rodada bônus e se viu obrigada a realizar mais uma pausa tática. Quando a Sentinels ameaçou encontrar sua primeira vitória na defesa, Timofey "Chronicle" Khromov (Astra) deixou seu clutch 1v2 para acabar com a esperança da equipe adversária. No final, Leo "Leo" Jannesson (Sage) ainda fez seu clutch 1v2 e fechou a Split em 13–7.

Sobre o LOCK//IN São Paulo

O VCT LOCK//IN São Paulo acontece no Ginásio do Ibirapuera e é considerado pela Riot Games o maior torneio de Valorant da história. A competição também marca o primeiro capítulo do VCT (Valorant Champions Tour) 2023, ano em que o cenário competitivo do FPS começou com seu sistema de franquias e as três ligas principais nas Américas, em EMEA (Europa, Oriente Médio e África) e Pacífico.

Além de Sentinels e FURIA, ambas no Grupo Ômega, o LOCK//IN também conta com a LOUD, já classificada para a etapa final pelo Grupo Alfa, e o MIBR, que infelizmente já foi eliminado. A premiação total do LOCK//IN é de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,5 milhões).