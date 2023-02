Valorant: tudo sobre o torneio internacional VCT LOCK//IN São Paulo

O VCT LOCK//IN, torneio internacional de Valorant , acontece do dia 13 de fevereiro ao dia 4 de março no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Considerado pela Riot Games como o maior torneio da história do FPS, o evento contará com 30 equipes das principais ligas regionais (Américas, EMEA e Pacífico) e mais dois times chineses convidados para participar. O Brasil terá um bom número de representantes, com as equipes da LOUD , FURIA e MIBR marcando presença, além da dupla Gustavo "Sacy" Rossi e Bryan "pANcada" Luna jogando pela Sentinels, e Alexandre "xand" Zizi na KRÜ Esports.

O LOCK//IN também é o primeiro capítulo do VCT (Valorant Champions Tour) 2023, edição que fará a estreia do novo sistema de franquias adotado pela Riot Games. Ao todo, serão US$ 500 mil (cerca de R$ 2,5 milhões) em prêmios, valor que será dividido entre todas as 32 participantes. Vale dizer que os jogos serão exibidos nos canais oficiais do Valorant na Twitch e no YouTube. Confira, a seguir, todos os detalhes sobre o campeonato.

Equipes participantes

Ao todo, 30 das 32 equipes presentes no VCT LOCK//IN são os esquadrões presentes nas ligas das Américas, EMEA (Europa, Oriente Médio e África) e Pacífico. Já os outros dois times, foram convidados do cenário competitivo chinês. No que diz respeito ao Brasil, torcedores poderão dar apoio à atual campeã mundial LOUD, FURIA, MIBR, Sentinels (Sacy e pANcada) e KRÜ Esports (xand). Veja, na tabela abaixo, todos os times que competirão no Ginásio do Ibirapuera:

VCT LOCK//IN – Equipes Participantes Américas EMEA Pacífico China 100 Thieves BBL Esports DetonatioN FM EDward Gaming Cloud9 Fnatic DRX FunPlus Phoenix Evil Geniuses FUT Esports Gen.G - FURIA Giants Global Esports - KRÜ Esports Karmine Corp Paper Rex - Leviatán KOI Rex Regum Qeon - LOUD Natus Vincere T1 - MIBR Team Herectics Talon Esports - NRG Team Liquid Team Secret - Sentinels Team Vitality ZETA DIVISION -

Line-ups dos times brasileiros

Considerando as mudanças de line-up motivadas pelo novo sistema de franquias, as equipes do Brasil podem não ser mais tão familiares quanto os espectadores se lembram. A LOUD, por exemplo, não conta mais com três de seus campeões mundiais. Enquanto Gustavo "Sacy" Rossi e Bryan "pANcada" Luna foram contratados pela norte-americana Sentinels, o treinador Matheus "bzkA" Tarasconi foi para o MIBR.

Falando em MIBR, esse foi o time brasileiro com o maior número de mudanças na escalação. Inclusive, boa parte dos jogadores vieram da antiga line-up da Vivo Keyd Stars, como Olavo "heat" Marcelo e Murilo "murizzz" Tuchtenhagen. Já a FURIA fez apenas um grande movimento na line-up: contratou Leonardo "mwzera" Serrati. Confira, na tabela abaixo, as line-ups do trio de organizações brasileiras no LOCK//IN:

Line-ups de FURIA, LOUD e MIBR FURIA LOUD MIBR Gabriel "qck" Lima Erick "aspas" Santos João "jzz" Pedro Khalil "Khalil" Schmidt Felipe "Less" Basso Leandro "frz" Gomes Matheus "mazin" Araújo Matias "Saadhak" Delipetro Olavo "heat" Marcelo Douglas "dgzin" Silva Cauan "cauanzin" Pereira Murilo "murizzz" Tuchtenhagen Leonardo "mwzera" Serrati Arthur "tuyz" Vieira Matheus "RgLM" Rodigoli Vitor "kon4n" Hugo (Reserva) Jordan "stk" Nunes (Treinador) André "TxoziN" Saidel (Reserva) Carlos "Carlão" Mohn (Treinador) Daniel "fRoD" Montaner (Treinador) Matheus "bzkA" Tarasconi (Treinador)

Formato do LOCK//IN

O maior campeonato de Valorant da história colocou todas as 32 equipes em uma chave única de eliminação simples. Trata-se de um formato difícil, pois basta uma derrota para a participante ser eliminada da competição. Todos os duelos serão definidos em séries melhores de três partidas (MD3). As exceções serão as semifinais e grande final, nas quais os confrontos serão realizados em séries melhores de cinco partidas (MD5).

Os duelos da primeira rodada foram decididos via sorteio, mas com a utilização de um processo que evitou o enfrentamento de equipes de mesmas regiões logo na estreia. Há também a diferenciação entre partidas alfa e partidas ômega, que acontecem em lados opostos da chave. As partidas alfa acontecerão do dia 13 ao dia 19 de fevereiro, enquanto as partidas ômegas ocorrerão do dia 22 ao dia 27 do mesmo mês. Após o encerramento das partidas, a etapa final se iniciará.

Premiação

A premiação total do VCT LOCK//IN é de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,5 milhões). Na tabela abaixo, confira a divisão do valor entre as 32 participantes, dependendo de suas respectivas colocações ao final do torneio:

VCT LOCK//IN – Premiação Colocação Premiação 1° US$ 100 mil (R$ 500 mil) 2° US$ 60 mil (R$ 300 mil) 3°–4° US$ 40 mil (R$ 200 mil) 5°–8° US$ 25 mil (R$ 125 mil) 9°–16° US$ 10 mil (R$ 50 mil) 17°–32° US$ 5 mil (R$ 25 mil)

Calendário

Grupo Alfa

Segunda-feira, 13 de Fevereiro

14h – NRG x KOI

17h – Giants x DetonatioN FocusMe

20h – LOUD x Gen.G

Terça-feira, 14 de fevereiro

14h – Karmine Corp x FunPlus Phoenix

17h – DRX x BBL Esports

20h – Paper Rex x Cloud9

Quarta-feira, 15 de fevereiro

14h – Evil Geniuses x Team Heretics

17h – Talon Esports x MIBR

Sexta-feira, 17 de fevereiro

14h – NRG ou KOI x DetonatioN FocusMe ou Giants

17h – LOUD ou Gen.G x FunPlus Phoenix ou Karmine Corp

Sábado, 18 de fevereiro

14h – BBL Esports ou DRX x Paper Rex ou Cloud9

17h – Evill Geniuses ou Herectics x MIBR ou Talon Esports

Domingo, 19 de fevereiro

14h – Quartas de Final 1

17h – Quartas de Final 2

Grupo Ômega

Quarta-feira, 22 de fevereiro

14h – Team Secret x Team Liquid

17h – KRÜ Esports x Natus Vincere

x Natus Vincere 20h – Leviatán x ZETA DIVISION

Quinta-feira, 23 de fevereiro

14h – Global Esports x Team Vitality

17h – Rex Regum Qeon x FUT Esports

20h – EDward Gaming x 100 Thieves

Sexta-feira, 24 de fevereiro

14h – Fnatic x Sentinels

17h – FURIA x T1

Sábado, 25 de fevereiro

14h – Team Liquid ou Team Secret x KRÜ Esports ou Natus Vincere

ou Natus Vincere 17h – Global Esports ou Team Vitality x Leviatán ou ZETA DIVISION

Domingo, 26 de fevereiro

14h – Rex Regum Qeon ou FUT Esports x EDward Gaming ou 100 Thieves

17h – Sentinels ou Fnatic x FURIA ou T1

Segunda-feira, 27 de fevereiro

14h – Quartas de Final 3

17h – Quartas de Final 4

Etapa Final

Quinta-feira, 2 de março

14h – Semifinal 1

Sexta-feira, 3 de março

14h – Semifinal 2

Sábado, 4 de março

14h – Grande Final