Veja comandos para usar com a Alexa no Carnaval 2023

Para quem vai curtir a folia na rua, a sugestão é entrar no ritmo com os comandos "Alexa, toque um samba" ou "Alexa, toque um axé" e preparar o esquenta. Ou então, pode pedir para que a assistente de voz informe se vai chover ao longo do dia com o comando "Alexa, qual a previsão do tempo?" e preparar a capa de chuva. Também é possível fazer uma lista de compras para não faltar nada na hora da folia, usando o comando "Alexa, incluir o glitter na minha lista de compras", por exemplo.