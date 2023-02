Vendas de iPads crescem 28,8% no fim de 2022; Samsung também sobe

A Apple conseguiu vender 22,5 milhões de unidades do iPad n período entre outubro e dezembro de 2022, de acordo com o relatório divulgado pela International Data Corporation (IDC), uma das maiores empresas de análise de mercado global. O documento, divulgado na terça-feira (7), aponta o crescimento de 28,8% nas vendas do aparelho em relação ao mesmo período em 2021.

Com este resultado, a Apple conseguiu conquistar 49,2% da fatia da pizza, aumento significativo em relação ao mesmo período do ano anterior, quando tinha 38,3% de participação de mercado na venda de tablets. Agora, nesta proporção de vendas, cerca de um em cada dois tablets vendidos no mundo é um iPad.

O feito da Apple deve ser ainda mais valioso se for levado em consideração que o mercado global de tablets parece estagnado. No quarto e último trimestre de 2021, o IDC registrou cerca de 45,6 milhões de vendas de aparelhos deste tipo no mundo todo, enquanto no mesmo período em 2022, as vendas ficaram em 45,7 milhões.

A Samsung, maior concorrente da Apple no segmento, aparece em segundo lugar com um crescimento anual de 7,1% e um total de 7,7 milhões de tablets vendidos entre outubro e dezembro do 2022. A fabricante coreana tem 16,8% de participação no mercado global.

O site PhoneArena credita o sucesso de vendas ao lançamento da décima geração do iPad, em outubro do ano passado, acompanhado também dos modelos iPad Pro de 11 e 12,9 polegadas, que tiveram hardware atualizado e logo se tornaram sucesso de vendas e interesse do público.

O novo iPad de décima geração teve o visual redesenhado, com bordas um pouco mais finas do que modelos anteriores e a retirada do tradicional botão Home. O aparelho possui chip A13 Bionic, tela de 10,9 polegadas e é vendido a partir de R$ 5.004 no modelo com 64 GB de armazenamento interno, nas opções de cores amarelo, azul, prateado ou rosa.

