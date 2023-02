Vincenzo: conheça K-drama que mistura ação, humor e máfia na Netflix

Vincenzo é uma produção que foi ao ar em 2021 simultaneamente na Coreia do Sul, através da emissora tvN, e no mundo pela Netflix , estrelada pelo famoso ator de K-dramas Song Joong-ki (Descendentes do Sol). Na trama, o advogado e conselheiro da máfia Vincenzo Cassano, que nasceu na Coreia, mas cresceu na Itália, volta ao seu país natal para recuperar uma fortuna guardada em um cofre no subterrâneo de um edifício. Lá, ele se vê envolvido com moradores do prédio, que estão prestes a ser despejados por uma empresa corrupta.

A atriz Jeon Yeo-bin (Noite no Paraíso), que interpreta a excêntrica advogada Hong Cha-yeong, conquistou o troféu de Melhor Artista de Televisão ou Filme no Asian Artist Award 2021 pela produção. A série de 20 episódios foi escrita por Park Jae-beom, conhecido por seu trabalho em Good Doctor. Confira, a seguir, mais informações sobre enredo, elenco, repercussão e trailer.

2 de 3 No K-drama Vincenzo, o advogado coreano-italiano se vê envolvido em um processo judicial para evitar a demolição de um edifício — Foto: Reprodução/IMDb No K-drama Vincenzo, o advogado coreano-italiano se vê envolvido em um processo judicial para evitar a demolição de um edifício — Foto: Reprodução/IMDb

Enredo de Vincenzo

Ainda criança, Vincenzo foi adotado por um casal italiano e foi neste país que ele cresceu e se tornou advogado e conselheiro dos Cassano, uma tradicional família da máfia. Uma vez que o patriarca dos Cassano está morto e Vincenzo não nutre respeito por seu herdeiro, ele decide deixar a Itália e partir para a Coreia do Sul, onde planeja pôr as mãos em uma fortuna escondida no subterrâneo de um velho edifício. Ele só não esperava se ver tão envolvido com os moradores do prédio, que estão prestes a ser despejados por uma empresa corrupta.

O enredo da série envolve drama, ação e comédia. Vincenzo é um anti-herói que inicia sua jornada focado em alcançar seus objetivos financeiros e, no meio do caminho, nutre empatia pelos menos favorecidos. Junto com a cômica advogada Hong Cha-yeong, eles planejam destruir o corrupto grupo Babel, com métodos dentro e fora da lei.

Elenco e equipe técnica

Além de Song Joong-ki e Jeon Yeo-bin interpretando o casal Vincenzo e Cha-yeong, a produção também traz outros nomes conhecidos do universo dos K-dramas. O ator e vocalista do grupo de K-pop 2PM Taecyeon (Blind) dá vida ao vilão Jang Han-seok, herdeiro do grupo Babel. Os veteranos Jo Han-chul (Reborn Rich) e Kim Yeo-jin (Itaewon Class) interpretam os advogados fora da lei da empresa corrupta.

Para citar dois destaques do humor em um elenco repleto de personagens adoravelmente cômicos, os atores Yoon Byung-hee (Uma Advogada Extraordinária) e Im Chul-soo (Alquimia das Almas), que encenam os “assistentes” de Vincenzo, são responsáveis por algumas das melhores cenas de comédia da produção.

3 de 3 Em Vincenzo, Song Joong-ki e Jeon Yeo-bin contracenam juntos — Foto: Reprodução/IMDb Em Vincenzo, Song Joong-ki e Jeon Yeo-bin contracenam juntos — Foto: Reprodução/IMDb

A série foi escrita Park Jae-beom, mesmo criador de Good Doctor, seriado sul-coreano em que a produção americana da CBS The Good Doctor foi baseada. A responsável por sua direção foi a cineasta Kim Hui-won, conhecida por seu trabalho no sucesso Pousando no Amor.

Repercussão pela crítica e pelo público

A emissora sul-coreana tvN é famosa por lançar sucessos de crítica e audiência global, e com Vincenzo não foi diferente. Apesar de não haver consenso entre os críticos do Rotten Tomatoes, a produção alcançou a incrível aprovação de 94% do público. No IMDb, sua nota também é positiva: 8,4. Para Hardik Agrawal, do site The Movie Culture, Vincenzo é um K-drama “verdadeiramente satisfatório”. “É um tipo de drama que conhece seus limites e não se leva tão a sério, então quando vemos essas reviravoltas insanas acontecendo, nos sentimos em casa”, escreveu.