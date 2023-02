Wanted Dead: veja história, gameplay e requisitos do jogo

Wanted: Dead é um jogo de temática cyberpunk e combate no estilo hack'n slash. Desenvolvido pelo estúdio Soleil e publicado pela 110 Industries, o título coloca o jogador na pele de uma policial diante de ameaças que exigem habilidade e muita violência para serem eliminadas. O game está disponível para PlayStation 4 ( PS4 ) e PlayStation 5 ( PS5 ) por R$ 299,90, para Xbox One , Xbox Series X e Xbox Series S por US$ 59,99 (cerca de R$ 313,22 na conversão direta), e para PC por R$ 162 ou R$ 113,99, via Steam e Epic Games Store , respectivamente. Confira, a seguir, mais detalhes sobre história, gameplay e requisitos mínimos.

1 de 3 Wanted: Dead mistura visual cyberpunk e combate frenético no estilo hack 'n slash — Foto: Reprodução/110 Industries Wanted: Dead mistura visual cyberpunk e combate frenético no estilo hack 'n slash — Foto: Reprodução/110 Industries

História

O enredo se passa em um futuro próximo e segue a tenente casca-grossa Hannah Stone, membro da Unidade Zumbi (Zombie Unit), um esquadrão de elite cuja missão é desmascarar uma grande conspiração empresarial. Para isso, o jogador e sua equipe — autorizada a operar fora dos limites tradicionais impostos à polícia de Hong Kong — precisam enfrentar desde membros de gangue até mercenários e exoesqueletos.

Wanted: Dead é dirigido por Hiroaki Matsui, um ex-veterano da Team Ninja conhecido por seus trabalhos em Dead or Alive e Ninja Gaiden. Matsui investe em uma estética com elementos característicos do gênero cyberpunk, incluindo sombras, neons coloridos e aparatos tecnológicos. Não à toa, o título tem semelhanças visuais com obras como Cyberpunk 2077, da CD Projekt Red, e a franquia Ghost in Shell.

2 de 3 Em Wanted: Dead, você controla uma agente de elite cuja missão é desmascarar uma grande conspiração empresarial — Foto: Reprodução/110 Industries Em Wanted: Dead, você controla uma agente de elite cuja missão é desmascarar uma grande conspiração empresarial — Foto: Reprodução/110 Industries

Gameplay

A jogabilidade do game mistura elementos de shooter e de jogos no estilo hack'n slash e beat'em up, lembrando as séries Devil May Cry e Dante's Inferno. Isso significa que o objetivo principal é basicamente avançar pelos cenários enquanto derrota as hordas de inimigos — o que exige uma ação rápida e precisa. Às vezes, será necessário até mesmo cortar o adversário em pedaços para sobreviver.

O combate corpo a corpo gira em torno de movimentos com sua katana e chutes potentes. Além disso, é importante estar atento ao momento certo para defender ataques inimigos e quebrar sua defesa. Armas de fogo também estão disponíveis para alvos distantes, incluindo rifles de assalto, pistolas, SGMs e lança-granadas. Ao longo do game, o jogador tem a oportunidade de melhorar seu arsenal, equipando-se com diferentes miras, coronhas, empunhaduras e outros acessórios para aumentar a precisão e potência dos tiros.

3 de 3 Wanted: Dead permite desmembrar inimigos com golpes rápidos de espada — Foto: Reprodução/110 Industries Wanted: Dead permite desmembrar inimigos com golpes rápidos de espada — Foto: Reprodução/110 Industries

Requisitos mínimos