Warpips, jogo de guerra e estratégia, fica grátis na Epic Games Store

A campanha single player é composta por várias ilhas, que representam batalhas específicas e devem ser conquistadas pelo jogador. No começo, você controla uma pequena tropa e, com o tempo, pode expandi-la, adicionando novas unidades e equipamentos para enfrentar ameaças cada vez mais perigosas contra IAs. O objetivo final é dominar todos os territórios e se tornar o líder mais poderoso.

Warpips é um jogo no estilo tower defense com gráficos pixelados minimalistas — Foto: Reprodução/Epic Games Store

Em Warpips, cada rodada dura entre 10 e 20 minutos e coloca frente a frente duas bases: a sua e a do inimigo. Como a melhor defesa é o ataque, é necessário destruir as estruturas adversárias enquanto protege as suas. O jogador pode escolher entre diferentes unidades militares, cada uma com suas habilidades e fraquezas específicas, e deve posicionar seus soldados e veículos em uma estratégia de combate para derrotar o inimigo.