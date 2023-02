WhatsApp caiu hoje? App enfrenta instabilidade e para de funcionar

O WhatsApp está fora do ar para alguns usuários nesta quarta-feira (8). De acordo com relatos publicados nas redes sociais, o mensageiro está com problemas, e não é possível receber nem enviar mensagens pelo aplicativo para Android e iPhone (iOS). Segundo informações do Downdetector, ferramenta que monitora o funcionamento de serviços online, as reclamações começaram às 11h10 e chegaram ao pico de 2.935 às 12h, menos de uma hora depois. As queixas em diversos idiomas levam a crer que a falha é global.