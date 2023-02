WhatsApp ganha ferramenta para você criar stickers diretamente no app

📝 Tem como excluir aviso de mensagem apagada no WhatsApp? Confira no Fórum do TechTudo

Nesse sentido, caso você tenha um iPhone, mas ele esteja rodando uma versão anterior do iOS, será necessário ou atualizar o celular, ou recorrer a aplicativos externos ao WhatsApp para fazer stickers. Caso o seu smartphone rode iOS 16, porém, será possível criar as figurinhas usando imagens da galeria, ilustrações e até mesmo capturas de tela - isto é, quando devidamente cortadas.

Vale mencionar também que, com o lançamento dos Live Objects do iOS 16, já era possível fazer figurinhas estáticas no WhatsApp mesmo antes da ferramenta nativa. Ainda, existe uma expectativa de que o mensageiro ganhe um recurso para gerenciar os stickers em pacotes diretamente no app, em uma futura atualização.