WhatsApp testa transcrição de áudio e nova opção para enviar fotos; veja

A opção de transcrever notas de voz no WhatsApp está em fase de testes para celulares iOS. Ela está disponível para a versão beta 23.3.0.73 do app, e facilita a comunicação transformando em textos os registros de voz. O site especializado WABetaInfo flagrou uma tela com aviso de que a transcrição do áudio em questão não poderia ser feita por alguns motivos - no caso, por causa do idioma. Isso indica que, embora a novidade esteja em testes, é possível que ela demore para ser liberada em todas as línguas.