WhatsApp x Telegram: qual é o melhor? Compare funções dos apps

No entanto, algumas diferenças entre os dois aplicativos podem ser cruciais na hora de escolher qual é o melhor para você. Pensando nisso, o TechTudo fez um comparativo entre WhatsApp e Telegram. Confira nas próximas linhas.

1 de 6 WhatsApp x Telegram — Foto: Divulgação/Getty Images WhatsApp x Telegram — Foto: Divulgação/Getty Images

📝 Qual é o melhor: WhatsApp ou Telegram? Confira no Fórum do TechTudo

Usabilidade

O WhatsApp e o Telegram são bem semelhantes no quesito usabilidade. A interface principal dos dois conta com a lista de conversas na tela inicial, da mais recente para a mais antiga. As janelas de conversas também são bem parecidas, apresentando os ícones para envio de mensagens, mídias e para realizar ligações no mesmo local. No caso do WhatsApp, ao iniciar o app pela primeira vez, os contatos só podem ser visualizados ao tocar no ícone da agenda, enquanto, no Telegram, a lista de contatos fica disponível desde o primeiro uso na tela inicial.

Uma outra diferença é que no WhatsApp, o acesso para a aba de chamadas é visível na área principal. Já no Telegram, é preciso abrir uma conversa ou ir no menu do aplicativo. Em relação à instalação, configuração e uso, os mensageiros também se assemelham: nos dois, o processo é feito por meio de um código enviado por SMS ao celular.

2 de 6 Na questão usabilidade, Telegram e WhatsApp são bem semelhantes — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Na questão usabilidade, Telegram e WhatsApp são bem semelhantes — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Outra possibilidade do Telegram é sincronizar o mensageiro em diversos dispositivos, enquanto o WhatsApp permite que apenas um celular esteja conectado. No entanto, algumas versões em teste do WhatsApp também já permitem que uma única conta do app de mensagens esteja em dois celulares ao mesmo tempo. Por isso, é possível que esse recurso chegue em breve ao mensageiro da Meta.

Canais, Comunidades e Grupos

Os canais no Telegram são uma ferramenta de transmissão de mensagens para públicos grandes, possibilitando unir um número ilimitado de usuários. Já as comunidades do WhatsApp agregam vários grupos relacionados a um mesmo tema, cada uma com o máximo de cinco mil usuários. Os canais no Telegram são mais utilizados como um meio de comunicação para públicos maiores, como uma grande lista de transmissão. É um exemplo disso os canais criados por influencers ou empresas.

No WhatsApp, as comunidades podem ser úteis para unir grupos de cada turma de uma escola em um único canal, por exemplo. Os chats são livres para serem abertos ou fechados, com exceção do grupo de avisos, que obrigatoriamente apenas administradores podem publicar. No caso dos canais no Telegram, apenas administradores podem enviar mensagens, e os membros do canal conseguem interagir somente com reações ou comentários nas publicações, caso tenha esse recurso ativado.

No WhatsApp, cada comunidade pode conter até 50 grupos, somando o máximo de 5 mil pessoas. Já os canais no Telegram não apresentam um número máximo de inscritos. Ainda, os canais podem ser públicos ou privados. No caso dos públicos, qualquer pessoa consegue pesquisar o canal na plataforma e entrar. Já nos canais particulares só é possível entrar por meio de um link ou sendo adicionado por um administrador.

3 de 6 Grupos, canais e comunidades podem ser criadas no WhatsApp e Telegram; confira diferenças — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Grupos, canais e comunidades podem ser criadas no WhatsApp e Telegram; confira diferenças — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Em relação aos grupos, tanto o Telegram quanto o WhatsApp compartilham um limite máximo. No WhatsApp a ideia é que os grupos sejam entre conhecidos, como familiares, amigos, colegas de trabalho, pessoas em um mesmo projeto etc., com o máximo de 1.024 participantes. Já no Telegram, os grupos podem ter até 200 mil membros.

Administradores no WhatsApp podem adicionar novas pessoas, apagar conversas de outros membros, promover outros participantes a administradores, mudar o nome e foto do grupo, adicionar descrição, adicionar o recurso de mensagens temporárias, além de fechar o grupo para que apenas outros administradores enviem mensagens.

No Telegram, os administradores também podem apagar mensagens de outros membros, adicionar até 200 participantes e remover pessoas. Além disso, podem fixar qualquer mensagem para aparecer no topo da tela, apagar várias mensagens de uma só vez, escolher se deseja mantê-los públicos ou particulares e realizar customizações via bots, como criação de jogos e ferramentas personalizadas.

Funções de interação

O WhatsApp e o Telegram também apresentam algumas diferenças no que diz respeito às funções de interação. Por exemplo, o WhatsApp conta com emojis, figurinhas, GIFs, figurinhas do avatar e reações com emojis. O Telegram também oferece os emojis animados, com a opção de reagir às mensagens.

Já as chamadas de voz do WhatsApp podem conter até 32 pessoas. No Telegram, esse número é ilimitado. No que diz respeito às videochamadas, o WhatsApp oferece uma capacidade máxima de oito participantes, enquanto o Telegram apresenta um limite de até 30 pessoas.

O WhatsApp conta com o status, uma área para compartilhamento rápido de Story, semelhante ao do Instagram, enquanto o Telegram não apresenta esse recurso. Em relação às mídias enviadas e recebidas, o WhatsApp determina que o valor máximo para o envio de fotos, vídeos e áudios seja de 16 MB. Já no Telegram, o limite máximo para qualquer tipo de arquivo é de 2 GB.

4 de 6 Telegram conta com stickers animados, enquanto WhatsApp oferece figurinhas — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Telegram conta com stickers animados, enquanto WhatsApp oferece figurinhas — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Em relação às mensagens, o WhatsApp apresenta um prazo máximo de dois dias para apagar uma mensagem para todos os participantes da conversa. No Telegram, esse prazo é ilimitado, podendo o usuário realizar a ação a qualquer momento. Sobre as mídias, o WhatsApp fornece a opção de enviar uma imagem com visualização única – que não pode ser printada, encaminhada ou salva pelo destinatário. Já o Telegram apresenta o recurso de autodestruição, em que o usuário pode determinar em quanto tempo aquela mídia será apagada, o que pode variar entre um segundo e uma semana.

A aba de edição de imagens do WhatsApp apresenta recursos de desenho livre, adição de emojis e textos. Já o Telegram conta com os mesmos recursos mencionados, porém com mais opções de customizações tanto para o estilo da fonte, quanto para o estilo do pincel no desenho livre.

Privacidade e segurança

Um dos diferenciais do Telegram no quesito privacidade e segurança são os chats secretos. O aplicativo oferece a opção de convidar um outro membro para um bate-papo secreto protegido por criptografia de ponta-a-ponta, com mensagens autodestrutivas com o tempo estabelecido conforme o criador do chat, sem possibilidade de encaminhamento das mensagens e exclusão permanente do bate-papo nos servidores do Telegram.

Já o WhatsApp conta com criptografia de ponta-a-ponta em todos os chats. Um recurso semelhante para desaparecimento de mensagens é o de mensagens temporárias, que permite que o usuário defina um timer para que as mensagens trocadas na conversa sejam excluídas para todos os participantes.

Tanto o WhatsApp quanto o Telegram contam com opção de desbloqueio do aplicativo por impressão digital, o que também confere mais privacidade e segurança para as conversas. Uma opção do Telegram não disponível no WhatsApp é poder ocultar o número de telefone de outras pessoas. Dessa forma, caso o usuário esteja em um grupo, o número permanece oculto para participantes não adicionados na agenda de contatos.

5 de 6 Opções de privacidade e segurança estão disponíveis para WhatsApp e Telegram; veja semelhanças e diferenças — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Opções de privacidade e segurança estão disponíveis para WhatsApp e Telegram; veja semelhanças e diferenças — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Em relação à confirmação de leitura, o WhatsApp mantém o padrão de um tique representar que a mensagem foi enviada, dois tiques que chegou ao destinatário e dois tiques em azul que ela foi lida. É possível desativar a confirmação de leitura de modo que o azul não fique visível quando a pessoa leu a mensagem. Já no Telegram, os dois tiques representam que o destinatário leu a mensagem, mas não há possibilidade de desativar a confirmação de leitura.

Assim como o WhatsApp, o Telegram também fornece a alternativa de exibir o status online e visto por último para todos, apenas contatos ou ninguém. No caso do Telegram, há ainda possibilidade de adicionar exceções para a última opção de privacidade.

Contato ao suporte

O Telegram oferece um chatbot exclusivo no app para tirar dúvidas sobre a plataforma. Também há possibilidade de entrar em contato com a empresa via página externa de suporte. Já o WhatsApp conta com uma aba de suporte que pode ser acessada dentro do próprio aplicativo. Usuários de ambas as plataformas podem usar o serviço para tirar dúvidas, buscar ajuda relacionadas à fraudes e denunciar atos ilícitos nos mensageiros.

O Telegram, no entanto, é conhecido por ter um suporte ruim, que demora a responder - isto é, quando responde. Nesse sentido, o WhatsApp funciona melhor, com um suporte que responde em poucos dias às solicitações dos usuários.

6 de 6 Área de suporte do Telegram e WhatsApp atendem usuários da plataforma — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Área de suporte do Telegram e WhatsApp atendem usuários da plataforma — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Com informações de DigitalTrends, TechAdvisor, Mobiletrans, Vpnoverview e GeeksForGeeks

Veja ainda: Como jogar UNO no Telegram