Wild Hearts: veja gameplay e requisitos do game 'estilo' Monster Hunter

Wild Hearts traz um gameplay estilo Monster Hunter World com caçadas a monstros ferozes — Foto: Reprodução/Steam

1 de 2 Wild Hearts traz um gameplay estilo Monster Hunter World com caçadas a monstros ferozes — Foto: Reprodução/Steam

👉 Quais são as melhores classes de personagem para jogos RPG? Opine no Fórum do TechTudo