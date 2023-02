Xbox Game Pass recebe Shadow Warrior 3 e Atomic Heart em fevereiro

Shadow Warrior 3: Definitive Edition e Atomic Heart são destaques entre os games de fevereiro do serviço de assinatura Xbox Game Pass, que pode ser aproveitado em Xbox Series X , Xbox Series S , Xbox One , PCs e celular (via Xbox Cloud Gaming ). Além deles, a plataforma recebeu o game de futebol americano Madden NFL 23 (para assinantes do Ultimate com EA Play), as batalhas de anime de SD Gundam Battle Aliance, a estratégia de Mount & Blade 2: Bannerlord e uma versão remasterizada de Cities: Skylines . Confira, a seguir, mais detalhes dos jogos do Xbox Game Pass deste mês.

1 de 8 Shadow Warrior 3: Definitive Edition traz um jogo de tiro intenso para o Xbox Game Pass em fevereiro — Foto: Reprodução/Microsoft Store Shadow Warrior 3: Definitive Edition traz um jogo de tiro intenso para o Xbox Game Pass em fevereiro — Foto: Reprodução/Microsoft Store

👉 Qual é o melhor jogo de Xbox? Opine no Fórum do TechTudo

Shadow Warrior 3: Definitive Edition (Cloud, Console e PC) - 16 de fevereiro

O novo capítulo da série de ação e tiro em primeira pessoa traz o guerreiro Lo Wang e seu antigo empregador, Orochi Zilla, em uma aventura para salvar o mundo. Após terem acidentalmente deixado um dragão ancestral escapar, eles precisarão de elementos como a máscara de um deus morto, um ovo de dragão e magia para conseguir recapturá-lo. A gameplay apresenta ação frenética no estilo de Doom (2016), com tiroteios incessantes, golpes de espada e execuções violentas, que podem, inclusive, garantir armas extras por alguns instantes.

Atomic Heart (Cloud, Console e PC) - 21 de fevereiro

No ano de 1955, em uma versão alternativa do mundo, a União Soviética teve sucesso em criar uma utopia que libertou trabalhadores graças à mão de obra robótica. Tudo isso muda, no entanto, quando um trágico acidente faz com que as máquinas se voltem contra os humanos. Assim, neste jogo de tiro FPS, jogadores precisarão enfrentar as ameaças mecânicas. Para isso, poderão usar vários tipos de armas e uma luva experimental que garante poderes de telecinese, de forma a mover objetos e inimigos.

2 de 8 Atomic Heart é um jogo de tiro repleto de ação que se passa em uma versão alternativa da União Soviética tomada por robôs — Foto: Reprodução/Microsoft Store Atomic Heart é um jogo de tiro repleto de ação que se passa em uma versão alternativa da União Soviética tomada por robôs — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Madden NFL 23 (Console e PC via EA Play) - 9 de fevereiro

Para os fãs de futebol americano, a série da Electronic Arts continua a oferecer uma experiência com alto nível de realismo e mecânicas de jogabilidade que dão controle ao jogador em todas as posições. Aliado a um novo sistema de animações ramificadas, usuários podem jogar como running back, wide receiver, manter uma defesa assertiva e realizar nocautes aéreos com nova física de impacto.

Assim como na série Fifa 23, também é possível montar seu time dos sonhos e resgatar um pacote especial Supercharge Pack. Ainda, cabe ressaltar que Madden NFL 23 conta com partidas para até 6 jogadores online ou 4 pessoas em multiplayer local.

3 de 8 Madden NFL 23 estará disponível para assinantes do Xbox Game Pass Ultimate com EA Play — Foto: Reprodução/Microsoft Store Madden NFL 23 estará disponível para assinantes do Xbox Game Pass Ultimate com EA Play — Foto: Reprodução/Microsoft Store

SD Gundam Battle Alliance (Cloud, Console e PC) - 9 de fevereiro

A história da série de animação japonesa Gundam está em perigo quando uma força estranha começa a alterar o passado e criar reviravoltas que mudam seu rumo. Para investigar o que está acontecendo e consertar a história do RPG de ação, jogadores precisarão criar uma equipe especial composta por 3 armaduras Mobile Suit Fundam.

Assim, usuários poderão escolher pilotos e modelos Gundam de várias séries diferentes, desde a armadura original até ZZ, Unicorn, Wing, Seed, entre outros. Vale dizer que é possível jogar sozinho, aliado à CPU, ou com amigos online.

4 de 8 SD Gundam Battle Alliance traz clássicas batalhas da franquia Gundam enquanto o jogador conserta o passado — Foto: Reprodução/Steam SD Gundam Battle Alliance traz clássicas batalhas da franquia Gundam enquanto o jogador conserta o passado — Foto: Reprodução/Steam

Mount & Blade II: Bannerlord (Cloud, Console e PC) - 14 de fevereiro

Nesta prequel do aclamado Mount and Blade: Warband, usuários controlarão um cavaleiro e seu pequeno exército em um grande mundo aberto na Era das Trevas. Conhecido por ter uma jogabilidade que mescla ação, estratégia e simulação, o game permite que jogadores participem diretamente da batalha, mas exige que foquem em dar ordens para seus guerreiros. Fora dos combates, é possível explorar o vasto continente de Calradia, escolher como progredir sua história e aumentar as forças militares.

5 de 8 Em Mount & Blade 2: Bannerlord é possível participar da batalha, mas o foco está em dar ordens ao seu exército — Foto: Reprodução/Microsoft Store Em Mount & Blade 2: Bannerlord é possível participar da batalha, mas o foco está em dar ordens ao seu exército — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Cities: Skylines – Remastered (Cloud e Xbox Series X|S) - 15 de fevereiro

O clássico game simulador de construir cidades Cities: Skylines traz agora uma versão para Xbox Series X/S, com upgrades em visuais, interface e jogabilidade. Vale dizer que esse título incluirá também a expansão "After Dark", que mostra os embalos noturnos de sua cidade e que o faz se transformar em um lugar completamente diferente.

6 de 8 Cities: Skylines - Remastered traz o clássico game de simulação com melhorias e expansão noturna — Foto: Reprodução/Microsoft Store Cities: Skylines - Remastered traz o clássico game de simulação com melhorias e expansão noturna — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Wild Hearts (Teste Antecipado EA Play) - 13 de fevereiro

Alguns dias antes do lançamento do novo game de ação e RPG Wild Hearts, jogadores poderão experimentá-lo através do EA Play, que faz parte da assinatura do Xbox Game Pass Ultimate. Esta versão permitirá enfrentar alguns dos desafios iniciais do game de caça a monstros até os portões de Minato. No título, que será lançado em 17 de fevereiro, será possível travar batalhas contra grandes bestas no estilo de Monster Hunter: World, com suporte a multiplayer para até 3 pessoas.

7 de 8 Wild Hearts traz caçadas semelhantes a Monster Hunter World e estará disponível em teste antecipado no EA Play e Game Pass Ultimate — Foto: Reprodução/Steam Wild Hearts traz caçadas semelhantes a Monster Hunter World e estará disponível em teste antecipado no EA Play e Game Pass Ultimate — Foto: Reprodução/Steam

Saindo do Xbox Game Pass

No dia 15 de fevereiro, alguns games serão removidos do Xbox Game Pass. Assim, usuários que queiram continuar a ter acesso aos títulos deverão comprá-los, tendo direito a um desconto. Vale lembrar que o jogo CrossfireX será encerrado em 18 de maio e não será mais possível acessá-lo nem mesmo em sua campanha single-player. Veja abaixo o que sairá do catálogo:

8 de 8 CrossfireX será removido do Xbox Game Pass em fevereiro e em maio não será mais possível jogá-lo — Foto: Reprodução/Microsoft Store CrossfireX será removido do Xbox Game Pass em fevereiro e em maio não será mais possível jogá-lo — Foto: Reprodução/Microsoft Store