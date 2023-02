Xiaomi 13 Lite 5G deve ser lançado globalmente na MWC 2023

O rumor foi ventilado pelo influenciador Sudhanshu Ambhore, escritor do site 91Mobiles, no último domingo (12), em seu perfil no Twitter. Ele publicou um vídeo que mostra um suposto unboxing do Xiaomi 13 Lite. Além de confirmar a renomeação, o vídeo também mostra que a caixa pode trazer um carregador de 67 W de potência.