Xiaomi cria maneira de recarregar celular em apenas 5 minutos

A marca de celulares Redmi, que faz parte da Xiaomi, anunciou nesta terça-feira (28) a tecnologia de de recarga mais rápida do mundo, com quase 300W de potência. No vídeo de demonstração, a empresa foi capaz de levar a bateria de um smartphone de zero a 50% em 2 minutos e 11 segundos e de alcançar os 100% em menos de cinco minutos. A divulgação ocorre no mesmo dia em que a também marca chinesa Realme torna global o GT Neo 5, telefone com suporte a carregamento rápido de 240W, que promete ir de zero a 100% de bateria em até dez minutos.