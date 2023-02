Xiaomi lança Redmi Smart Band 2 no Brasil; veja preço

A Xiaomi anunciou, nesta quinta-feira (16), o lançamento no Brasil da Redmi Smart Band 2, uma pulseira inteligente que traz 30 modos de exercícios, tela do tipo TFT com 1,47 polegadas e bateria que promete durar até 14 dias em uso normal. O eletrônico poderá ser encontrado em seis opções de cores: azul, marfim, oliva, preto, rosa e verde. A Smart Band 2 pode ser encontrada nas lojas físicas da marca e no e-commerce em geral pelo preço sugerido de R$ 399,99.

A Redmi Smart Band 2, de acordo com a divulgação oficial, é um acessório projetado para a prática de atividades físicas e bem-estar do usuário. Por conta disso, ele vem com um recurso que deve sugerir e monitorar em tempo real exercícios como corrida e caminhada ao ar livre — e até yoga. Da mesma forma, o dispositivo pode ser capaz de acompanhar a frequência cardíaca 24 horas por dia e emitir alertas quando necessário, graças ao sensor PPG presente.

A nova pulseira também deve medir o nível de oxigenação do sangue, etende a mensurar o estresse do usuário, além de contar as calorias queimadas e até acompanhar o ciclo menstrual. A Xiaomi promete que o eletrônico é resistente à água em até 50 m de profundidade.

Com a espessura de 9,99 mm e peso de 14,9 g, a Xiaomi Redmi Smart Band 2 traz um design diferente do modelo anterior, com corpo mais compacto e leve — porém, sem perder espaço na tela. O painel pode gerar mais cores e brilho do que a primeira versão do dispositivo, segundo as informações oficiais divulgadas.

Para completar, vale dizer que a Redmi Smart Band 2 vem com 120 mostradores diferentes e pode receber notificações vindas do celular pareado via conexão Bluetooth. Para isso, ele é compatível com Android e iPhone (iOS) e oferece, gratuitamente, um app próprio de gerenciamento de atividades chamado Mi Fitness.

