Xiaomi lança walkie talkie com alcance de até 5 km

A Xiaomi renovou, mais uma vez, seu portfólio de produtos e agora passa a comercializar o Xiaomi Walkie Talkie S2. Como sugere o nome, trata-se de um walkie talkie que amplia o setor da comunicação com um modelo reformulado de contato via rádio. Entre os destaques do dispositivo estão a bateria duradoura, que pode aguentar até 120 horas em stand-by, o suporte a rádio FM e o alcance de até 5 km. Por ora, o aparelho está disponível apenas para o mercado chinês, onde é vendido por cerca de 299 yuans, o equivalente a R$ 228, na conversão direta e sem impostos.

A estrutura do aparelho conta com medidas compactas de 15 mm de espessura e peso de 130 g, o que deve facilitar o manuseio em condições variadas. Apesar do tamanho enxuto, a fabricante aloca um painel colorido de 1,7 polegada e alguns botões de acesso rápido a funcionalidades. O acabamento também dispõe de proteção contra água e poeira, conferida pela certificação IP54.

2 de 2 Dispositivo tem tela colorida e acesso à rádio FM — Foto: Divulgação/Xiaomi Dispositivo tem tela colorida e acesso à rádio FM — Foto: Divulgação/Xiaomi

Já no arranjo interno, é possível encontrar uma bateria que promete conferir autonomia de até 120 dias em stand-by. A reposição da carga, por sua vez, é feita via cabo USB-C, que pode ser conectado na entrada disposta na lateral do walkie-talkie.

Quanto às chamadas, elas são feitas em potências de até 4 W, frequência que abrange áreas metropolitanas de até 5 km de distância. Ao todo, são oferecidos 80 canais personalizados e 20 canais populares de longa distância. As operações são realizadas via alto-falante interno de 36 mm para viabilizar a escuta, que promete ser alta e nítida.

Por fim, no campo dos recursos adicionais são mencionados conexão Bluetooth, entrada para fones de ouvido no formato P2 e suporte à rádio FM. Ajustes no geral podem ser feitos via aplicativo disponibilizado pela Xiaomi. Até o momento, não há previsão de chegada do Xiaomi Walkie Talkie S2 ao Brasil.