You, Na Sua Casa ou Na Minha e mais: os lançamentos da semana no streaming

As novidades de fevereiro já foram divulgadas pelos principais portais de streaming. A segunda semana do mês reserva uma boa quantidades de filmes e séries com lançamento no Amazon Prime Video , Disney+ , Netflix , HBO Max , Paramount+ , Mubi , entre outros. Os cinéfilos podem conferir a estreia dos filmes Os Muitos Santos de Newark (Amazon Prime Video) e Na sua Casa ou na Minha? (Netflix). No quesito séries, as novas temporadas de Você (Netflix) e The Real Housewives of Atlanta (Star+) estão entre as mais aguardadas, além das estreias de Santo Maldito (produção brasileira) e a animação Jovem Diaba, ambas no Star+. Confira o cronograma completo da semana a seguir.

A série de mistério Você retorna para a sua 4ª temporada, com mais cenas de stalker

06/02 - Segunda

Aphotic Zone (Mubi): o curta-metragem da cineasta e artista visual lituana Emilija Škarnulytė (Hollow Earth) é uma verdadeira viagem visual pelas camadas mais profundas do oceano. As filmagens foram feitas a quatro quilômetros de profundidade no Oceano Pacífico para chegar à zona “afótica”, região habitada por águas-vivas luminosas.

07/02 - Terça

Burial (Mubi): nesta outra obra da diretora Emilija Škarnulytė, o documentário intimista mostra o "passeio" de uma cobra píton pelos botões de controle de uma usina desativada em Chernobyl, palco da maior tragédia nuclear já vista na humanidade.

Até os Ossos (Loja da Amazon Prime Video): previsto anteriormente para o dia 24 de janeiro, o longa do diretor Luca Guadagnino (Me Chame Pelo Seu Nome), estrelado por Timothée Chalamet (Duna) e Taylor Russell (Escape Room), tem nova data de lançamento. No enredo, um casal de jovens marginalizados partem em uma viagem por estradas secundários nos Estados Unidos em busca de autoconhecimento e destruição.

Até os Ossos surpreendeu o público e crítico devido ao romance mostrado em tela entre dois jovens assassinos canibais

08/02 - Quarta

Os Muitos Santos de Newark (Amazon Prime Video): a série Os Sopranos (1999 - 2007) continua a render produções no audiovisual, como é o caso deste filme prequel. Dirigido por Alan Taylor (Thor: O Mundo Sombrio), a pré-sequência narra a adolescência do líder mafioso Tony Soprano, enquanto este era um jovem iniciante no mundo do crime em plenos anos 1970. O personagem aqui é interpretado por Michael Gandolfini, filho do falecido ator James Gandolfini (1961 – 2013), intérprete original de Tony na série da HBO.

Alasca: Sabedoria Nativa - Temporada 1 (Disney+): a vida gélida e ancestral dos povos indígenas no Alasca é mostrada neste documentário do National Geographic e disponibilizado no Disney+. No estado americano, os nativos lidam com diversos desafios, desde baixas temperaturas à manutenção de seus valores ancestrais.

Segredos do Fundo do Mar - Temporada 3 e 4 (Disney+): arqueólogos e mergulhadores estão reunidos nesta série documental do Naional Geographic para mostra os mistérios mais instigantes localizados no fundo do oceano.

Spidey e seus Amigos Espetaculares - Temporada 2 (Disney+): voltado ao público infantil, a animação é cheia de aventuras protagonizadas por Peter Parker (Homem-Aranha), Miles Morales e Gwen Stacy (Mulher-Aranha). Outro personagens da Marvel, como Patera Negra e Ms. Marvel, também marcam presença na animação.

Santo Maldito – Temporada 1 (Star+): a nova série brasileira do Star+ investe no drama com temática religiosa. O ator Felipe Camargo (O Juízo) interpreta Reinaldo, um professor ateu que é tido como um milagreiro após supostamente ressuscitar sua esposa internada na UTI. Agora, o pastor Samuel (Augusto Madeira) quer tornar Reinaldo o mais novo pregador em sua igreja.

Cozinha Selvagem: O Duelo - Temporada 1 (Star+): neste reality show gastronômico, 16 chefs de cozinha devem preparar pratos especiais para uma equipe de jurados. O problema é que os participantes devem coletar seus ingredientes em uma região isolada no Canadá, onde eles devem estar física e mentalmente preparados para enfrentar os desafios.

Alone - Temporada 1 (Star+): outro reality show de resistência, mas desta vez com os participantes totalmente isolados em ambientes selvagens onde deverão fazer de tudo para se manterem vivos.

Hitler: O Confronto Final - Temporada 4 (Star+): nesta série documental do National Geographic, os momentos finais da Segunda Guerra Mundial são recriados a partir de encenações. Tudo para mostrar como foram as últimas ações de Adolf Hitler como líder na Alemanha nazista.

Real Housewives of Atlanta - Temporada 14 (Star+): no ar desde 2008, o reality mostra a rotina de um grupo de mulheres que vivem no estado de Atlanta (EUA). As donas de casa compartilham por meio das câmeras seus desafios familiares, profissionais e amorosos.

Jovem Diaba - Temporada 1 (Star+): a animação adulta não foge da polêmica ao mostrar o relacionamento entre uma adolescente deslocada de 13 anos e seu pai, que é ninguém menos que o Diabo em pessoa. Estrelada por Danny DeVito (It's Always Sunny in Philadelphia) e sua filha Lucy DeVito (Blonde), Jovem Diaba contém humor sombrio no sentido mais literal da palavra.

A Wedding (Mubi): o conflito entre tradição familiar e liberdade individual move a trama de A Weeding, obra do diretor Stephan Streker. No enredo, Zahira (Lina El Arabi) é uma adolescente paquistanesa de 18 anos que vive na Bélgica com a família. Totalmente imergida na cultura ocidental do seu novo país, ela é pega de surpresa quando seus pais lhe arranjam um casamento tradicional sem lhe consultarem.

Felipe Camargo estrela a série Santo Maldito, produção nacional exclusiva do Star+

09/02 - Quinta

A Sutil Arte de Ligar o F*da-se (Amazon Prime Video): o best-seller do escritor de autoajuda Mark Manson sai das prateleiras das livrarias para a tela do streaming. Em formato de documentário, Manson compartilha histórias pessoais para mostrar ao espectador que, na vida, é preciso agir sem medo de fracassar.

Arlequina: Um Especial de um Dia dos Namorados Muito Problemático (HBO Max): Harley Quinn, a vilã mais desbocada da DC Comics, não está só no cinema como também na série de animação que leva seu codinome de criminosa. Próximo ao Dia dos Namorados nos EUA, a HBO Max lança um especial onde Arlequina comemora a data ao lado do seu grande amor, a também vilã Hera Venenosa.

A Cor da Romã (Mubi): o cineasta Sergei Parajanov (Os Cavalos de Fogo) compões neste longa de 1969 um visual artístico e esotérico influente no audiovisual até hoje - a exemplo do clipe 911, da cantora pop Lady Gaga. A Cor da Romã é baseado na obra poética do artista armênio Sayat Nova (1712 - 1795), onde são encenados determinados momentos de sua vida.

As supervilãs Arlequina e Hera Venenosa vivem um Dia dos Namorados caótico no especial do HBO Max

10/02 - Sexta

Space Jam: O Jogo do Século (Amazon Prime Video): sucesso cinematográfico nos anos 1990, a mistura de live-action com animação presente em Space Jam: O Jogo do Século está disponível para as novas gerações no catálogo do Prime Video. O filme mostra o duelo dos personagens da Looney Tunes (com aquela ajuda do ex-jogador de basquete Michael Jordan) contra monstros alienígenas habilidosos no esporte.

Space Jam: Um Novo Legado (Amazon Prime Video): mais de duas décadas depois do primeiro filme, a disputa de basquete entre monstros alienígenas e personagens da Looney Tunes está de volta. Desta vez, o time dos personagens animados recebe o reforço do jogador LeBron James.

Somebody I Used To Know (Amazon Prime Video): o ator e cineasta Dave Franco (Nerve: Um Jogo Sem Regras), irmão do ator James Franco, dirige esta comédia romântica exclusiva para o Prime Video. Na trama, uma mulher viciada em trabalho repensa sua vida após reencontrar o ex-namorado e sua atual companheira. O filme é estrelado por Alison Brie (Community), Jay Ellis (Top Gun: Maverick) e Kiersey Clemons (Um Deslize Perigoso).

Maligno (Amazon Prime Video): após lançar as franquias de terror Jogos Mortais, Invocação do Mal e Sobrenatural, o diretor James Wan decidiu mesclar diversos tropos do gênero em Maligno. No longa, uma dona de casa tem a vida mudada após ser acusada de matar o próprio marido. Para provar sua inocência, ela precisa provar à polícia que os crimes na verdade foram cometidos por Gabriel, um "amigo imaginário" da infância.

Os Fantasmas se Divertem (Amazon Prime Video): clássico do cineasta Tim Burton (Wandinha), a comédia de terror é conhecida no Brasil por suas inúmeras reprises na televisão. Depois de mortos, o casal Adam (Alec Baldwin) e Barbara (Geena Davis) pedem ajuda a um "bio-exorcista" chamado Besouro-Suco (Michael Keaton) para afastar os atuais inquilinos vivos da sua casa. Porém, o casal faz amizade com a filha adolescente dos novos donos da casa, Lydia Deetz (Winona Ryder), algo que altera os planos de Adam e Barbara.

Aqueles que Me Desejam a Morte (Amazon Prime Video): no mesmo ano em que estrelou Eternos (2021), a atriz Angelina Jolie esteve nas telonas em Aqueles que Me Desejam a Morte. No suspense, Jolie interpreta uma bombeira que vive o trauma de não ter conseguido salvar três jovens em um incêndio florestal. Sua redenção pode estar no salvamento de um garoto órfão que viu o assassinato de seu pai - e por isso está na mira de criminosos.

Operação Maré Negra - Temporada 2 (Amazon Prime Video): os atores brasileiros Bruno Gagliasso (Marighella) e Leandro Firmino (o Zé Pequeno de Cidade de Deus) estão presentes neste seriado policial espanhol. Nando (Aléx González) é um boxeador falido que aceita participar de uma missão arriscada: transportar cocaína com um grupo de traficantes em um submarino pelo Oceano Atlântico. Na segunda temporada, Alex lida com as consequências deste transporte.

Na Sua Casa ou Na Minha (Netflix): Na comédia romântica exclusiva da Netflix estrelada por Reese Witherspoon (Legalmente Loira) e Ashton Kutcher (That's 70 Show), os amigos Debbie e Peter são completamente diferentes entre si. Porém, após trocarem de casa por uma semana, os dois compartilham experiências que jamais imaginaram.

Você - Temporada 4 (Netflix): aguardada entre os fãs, a quarta temporada de Você (You, na língua inglesa) promete mais tramas complexas protagonizadas pelo stalker Joe Goldberg (Penn Badgley). Ao se mudar para Londres, Joe quer deixar sua vida de perseguições no passado, mas a bibliotecária Marienne Bellamy (Tati Gabrielle) não facilitará os planos do psicopata.

Liar – Temporadas 1 e 2 (Paramount+): a professora Laura Newell (Joanne Froggatt) e o cirurgião Andrew Ellis (Ioan Gruffudd) vivem um romance repentino após um encontro casual. O que era para ser um relacionamento fora de qualquer suspeita se transforma numa troca de acusações sustentadas por mentiras. Agora, resta saber qual dos dois está falando a verdade.

At Midnight (Paramount+): outra comédia romântica disponível na lista é At Midnight, estrelada por Monica Barbaro (Top Gun: Maverick) e Diego Boneta (o Roco da novela mexicana Rebelde). Sophie (Barbaro) é uma estrela de cinema que descobre a traição do namorado em pleno set de filmagem no México. De maneira inusitada, ela conhece Alejandro (Boneta), um gerente júnior no hotel onde está hospedada. Aos poucos, um interesse amoroso surge entre os dois.

Rambo II: A Missão (Mubi): o filme de ação repleto de testosterona estrelado por Sylvester Stallone (franquia Rocky) ganha estreia no Mubi, plataforma conhecida pelo acervo "diferenciado" comparado ao blockbuster de guerra dos anos 1980. O lançamento faz parte do especial Rambo: Guerra Perpétua, onde são apresentados os três primeiros filmes do personagem John Rambo, um ex-combatente do Vietnã solicitado pelo exército americano para missões arriscadas na Ásia e Oriente Médio.

Distrito 9 (Star+): a produção de estreia do diretor sul-africano Neill Blomkamp (Elysium) usa do gênero invasão alienígena para traçar um paralelo com o apartheid vivido por décadas na África do Sul. Na trama, um extenso grupo de extraterrestres aterrissa no Planeta Terra pois seu lar de origem está morrendo. Trinta anos se passam e eles ainda habitam o Distrito 9, uma zona administrada pela organização United, pouco interessada no bem-estar dos novos visitantes. Mas a tensão entre humanos e aliens aumenta quando um agente contrai um vírus alienígena que altera seu DNA.

O grupo de traficantes protagonistas da série espanhola Operação Maré Negra. Entre a equipe, está o ator brasileiro Leandro Firmino

11/02 - Sábado

Manifesto (Mubi): neste filme de vanguarda dirigido pelo artista Julian Rosefeldt, a atriz Cate Blanchett (indicada ao Oscar de Melhor Atriz por Tár) interpreta 13 personagens distintos onde cada um deles recita manifestos importante para a história da arte. Em 95 minutos de duração, são mencionados por Blanchett textos ligados ao Situacionismo, Expressionismo, Futurismo, Surrealismo e até Comunismo - com a atriz fazendo o papel de mendigo, CEO, dono de funerária, operária e punk.

As múltiplas facetas de Cate Blanchett no filme Manifesto, onde a atriz recita diversos manifestos importantes para a história da arte

12/02 - Domingo

Una (Mubi): Rooney Mara (Millennium - Os Homens Que Não Amavam as Mulheres) e Ben Mendelsohn (Outsider) protagonizam este drama dirigido por Benedict Andrews (Serberg Contra Todos). Una (Mara) é uma jovem que, quando criança, foi abusada pelo vizinho Ray (Mendelsohn). Hoje empresário de sucesso e chefe de família, Ray é confrontado por Una sobre os erros no passado - e se ainda sente alguma coisa pela jovem.

A atriz Rooney Mara interpreta uma jovem que confronta seu ex-vizinho abusador