You: o que esperar da 2ª parte com Love, assassino de Malcolm e mais

O trailer da segunda parte da quarta temporada da série You foi divulgado pela Netflix na última quarta-feira (15), pouco menos de uma semana depois do lançamento da primeira parte da season. Nele, vemos o desenvolvimento do enredo que coloca o stalker Joe Goldberg (Penn Badgley), pela primeira vez, como aquele que é perseguido e não o contrário.

Apesar de o assassino já ter sido revelado no último episódio lançado até o momento, podemos ver no trailer que a série criada por Sara Gamble (Sobrenatural) e Greg Berlanti (Com Amor, Simon) ainda promete algumas surpresas. O lançamento de sua sequência está previsto para o dia 9 de março. O TechTudo reuniu algumas perguntas que estão rodeando a mente de quem já maratonou You e assistiu ao mais recente trailer da produção. Atenção, esta matéria contém spoilers!

2 de 6 Ao mudar-se para Londres e assumir a identidade de Jonathan Moore, Joe se envolve em uma trama de assassinato que foge do seu controle — Foto: Reprodução/IMDb Ao mudar-se para Londres e assumir a identidade de Jonathan Moore, Joe se envolve em uma trama de assassinato que foge do seu controle — Foto: Reprodução/IMDb

📝 Como acessar a Netflix Games? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Quem é o assassino de Malcolm?

O início da quarta temporada de You é marcado pelo familiar stalker Joe Goldberg mudando-se para Londres e assumindo a identidade do professor de literatura Jonathan Moore. Ele logo conhece Malcolm (Stephen Hagan), um rico e bem relacionado professor que mora no prédio ao lado com sua namorada Kate e que o convida para uma festa exclusiva. Lá, Joe é apresentado a um grupo com celebridades, escritores, socialites e demais personalidades que farão parte de sua nova vida social.

Ao acordar depois de uma noite de bebedeira, no entanto, o stalker se depara com o cadáver de Malcolm em cima da mesa da cozinha, apesar de não se lembrar de tê-lo matado. Familiarizado com a situação, ele se livra do corpo para não ser incriminado. Nos episódios seguintes, vários integrantes do grupo de ricaços são mortos, o que apelida o assassino de Matador de Ricos.

Nesse contexto, Joe (ou Jonathan) se torna o principal suspeito. No quinto e último episódio da primeira parte da quarta temporada, Roald, um membro do grupo, acusa Joe abertamente de ser o assassino, apresentando evidências enquanto aponta uma arma em sua direção. Quando Joe tenta fugir e Roald o impede, o escritor Rhys Montrose (Ed Speleers) aparece, sequestra os dois e os acorrenta em uma masmorra sob a casa, revelando que é o assassino.

3 de 6 Mesmo não tendo sido o responsável pela morte de Malcolm (Stephen Hagan), Joe se livra do cadáver para não ser incriminado — Foto: Divulgação/Netflix Mesmo não tendo sido o responsável pela morte de Malcolm (Stephen Hagan), Joe se livra do cadáver para não ser incriminado — Foto: Divulgação/Netflix

Joe ficará com Kate?

Kate (Charlotte Ritchie) era a namorada do falecido Malcolm, por quem Joe passou a nutrir sentimentos depois da morte do professor. Diante do histórico do stalker, as mulheres que cruzam o seu caminho tendem a ter um destino trágico, especialmente aquelas por quem ele se apaixona. Apesar de impedir os avanços desse relacionamento pela segurança de Kate, afinal, há um serial killer em seu encalço, Joe eventualmente cede ao seus sentimentos. Com dois assassinos e perseguidores em cena nesta temporada, resta saber como esse romance acabará.

4 de 6 Uma das metas de Joe em Londres é não repetir os erros que cometeu nos Estados Unidos ao se envolver possessivamente com mulheres — Foto: Reprodução/IMDb Uma das metas de Joe em Londres é não repetir os erros que cometeu nos Estados Unidos ao se envolver possessivamente com mulheres — Foto: Reprodução/IMDb

Rhys e Joe se tornarão amigos?

Ainda no quinto episódio da quarta temporada, Rhys revela que, na verdade, não queria incriminar Joe. Seu plano é atribuir todos os assassinatos a Roald e matá-lo simulando um suicídio, para que o caso do Matador de Ricos fosse dado como resolvido. Todavia, ele quer que Joe mate Roald e cuide de todo o trabalho sujo.

No trailer lançado na última quarta-feira (15), Rhys revela seu interesse por Joe: ele quer ter um amigo, alguém para compartilhar seus segredos obscuros. No entanto, é possível ver Joe dizendo em uma das cenas: "Eu não sou um psicopata de sangue-frio". Isso acontece porque, apesar da aparente ironia e do histórico de assassinatos do stalker, ele ainda se considera uma boa pessoa, pensamento que se apoia nos indivíduos que tiveram suas vidas poupadas por ele, como Marienne (Tati Gabrielle), seu interesse amoroso na terceira temporada. Aparentemente, essa será uma das principais questões que impedirão Joe de criar laços de amizade com o outro assassino.

5 de 6 Rhys Montrose (Ed Speleers) nutre uma estranha fixação por Joe Goldberg na season 4 da série You — Foto: Divulgação/Netflix Rhys Montrose (Ed Speleers) nutre uma estranha fixação por Joe Goldberg na season 4 da série You — Foto: Divulgação/Netflix

Love Quinn está viva?

A cena mais surpreendente do trailer divulgado é, sem dúvidas, o retorno de Love Quinn (Victoria Pedretti), que havia sido morta por Joe no último episódio da terceira temporada. No rápido take, Love aparece segurando um livro que parece muito similar ao escrito pelo assassino Rhys Montrose, intitulado A Good Man in a Cruel World (Um homem bom em um mundo cruel, em tradução literal).

Ela também aparenta estar na sala da caixa de vidro, lugar onde Joe mantinha suas vítimas nos Estados Unidos. Há duas teorias para essa aparição: ou Love está viva e retornará para a trama, ou a cena não passa de um delírio de Joe, fruto de sua imaginação, coisa que já aconteceu antes com sua ex-namorada morta Guinevere Beck (Elizabeth Lail).

6 de 6 Love Quinn (Victoria Pedretti) retorna para a season 4 de You, resta saber se ela está viva ou se é fruto da imaginação de Joe — Foto: Reprodução/Netflix Brasil Love Quinn (Victoria Pedretti) retorna para a season 4 de You, resta saber se ela está viva ou se é fruto da imaginação de Joe — Foto: Reprodução/Netflix Brasil

O público conheceu Love Quinn na segunda temporada de You. Além de se tornar a nova obsessão de Joe, ela retribuiu seus sentimentos e se revelou tão sombria quanto ele. O relacionamento de ambos foi desenvolvido na terceira temporada, quando eles começaram uma nova vida juntos na cidade de Madre Linda e tiveram um filho. Mas os problemas do "casal perfeito" começaram quando Joe se apaixonou por Marienne e Love começou a matar cada vez mais pessoas. Todos os eventos se desenrolaram resultando em Joe assassinando Love no final da season 3.